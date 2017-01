PRAZO PARA INSCRIÇÃO NO SISU TERMINA NESTE DOMINGO

O prazo para que candidatos se inscrevam no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) termina neste domingo (29) às 23h59, segundo o Ministério da Educação (MEC). O prazo, que originalmente terminaria na última sexta-feira (27), foi prorrogado por dois dias devido a uma série de problemas relatados na plataforma http://sisu.mec.gov.br/.

Desde que as inscrições foram abertas na terça-feira (24), estudantes questionaram que não conseguiam fazer o cadastro para disputar as 230 mil vagas em universidades públicas em todo o país. Apesar de admitir o erro, o MEC não apresentou um balanço com o número de candidatos afetados pela falha, mas optou em prorrogar o prazo.

“As inconsistências encontradas no sistema, que dificultavam o acesso de candidatos das primeira e segunda aplicações, foram sanadas. Qualquer problema pontual é preciso que o candidato entre em contato com o MEC por meio do 0800 61 61 61 ou pelo ouvidoria@mec.gov.br”, informou o MEC em nota na última quinta-feira (26).

Além de prorrogar as inscrições do Sisu, o governo também alterou o cronograma do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e do Programa Universidade para Todos (Prouni) por precaução. Agora, prazo para inscrição no Prouni acontece entre os dias 31 de janeiro e 3 de fevereiro. Já o cadastro para o Fies ocorre entre 7 e 10 de fevereiro.

Com Paraná Portal