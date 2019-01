PRAZO PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA É PRORROGADO ATÉ DIA 20

Nova data foi acordada pela Comissão de Residência Médica e visa dar mais tempo aos interessados após período de feriados

O encerramento das inscrições para o processo seletivo de residência médica ganhou nova data. A comissão organizadora prorrogou para o dia 20 de janeiro as inscrições para especialidades de cirurgia geral, clínica médica, medicina de família e comunidade, ortopedia e traumatologia, pediatria e psiquiatria, no município de Foz do Iguaçu.

A coordenação do concurso está a cargo da Comissão de Residência Médica (COREME), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, e oferta as 23 vagas a profissionais graduados em medicina e alunos do último ano do curso de medicina (com reconhecimento do MEC), além de médicos estrangeiros ou brasileiros graduados em escolas estrangeiras com diploma devidamente revalidado no Brasil.

“Prorrogamos as inscrições para darmos mais tempo aos médicos interessados, que estão em contato via email ou telefone, pois como tivemos feriados no período, e muitos cartórios estiveram em recesso com serviços suspensos, dificultando o envio de documentação, entendemos que o melhor seria uma nova data”, disse a presidente da comissão do processo seletivo e vice-presidente da COREME, Luz Marilda Cardona.

As inscrições devem ser feitas acessando a página da Prefeitura Municipal, nos Links Prefeitura 24 Horas, Concursos e Testes Seletivos, Residência Médica, onde está disponibilizado um formulário, que deverá ser preenchido e encaminhado a secretaria da Comissão de Residência Médica ou enviado por sedex, com data de postagem até dia 20 de janeiro para: Comissão de Residência Médica, bloco Residência Médica (anexo ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck), avenida Adoniran Barbosa, 370 – Jardim das Bandeiras, CEP 85864-380. Os documento também poderão ser digitalizados e enviados por email para o COREME: dirmq@outlook.com.

(Com AMN)