PRAZO PARA CONCLUSÃO DA FELIPE WANDSCHEER NÃO É CUMPRIDO NOVAMENTE

Buracos e desnível na pista, problemas de sinalização e desvios do trânsito. Motoristas e pedestres que utilizam a Avenida Felipe Wandscheer terão de esperar ainda mais pelo fim dos transtornos na via. As obras de duplicação eram para terminar na última quinta-feira, 18, mas os serviços continuam.

Inicialmente, a duplicação da Avenida Felipe Wandscheer estava prevista pela atual administração para ser concluída no dia 18 de julho. Esse prazo foi prorrogado por mais três meses, ou seja, 18 de outubro. O H2FOZ entrou em contato com a prefeitura para saber o motivo do atraso e a nova data para a conclusão das obras, mas não obteve respostas.

A necessidade de desapropriar partes de terrenos para a construção de calçadas ao longo da avenida foi o motivo apresentado pelo secretário de Planejamento e Captação de Recursos, Elsídio Cavalcanti, para a prorrogação do prazo para outubro. Ele deu entrevista durante o programa Clube dos Amigos, da Rádio Clube, em 11 de agosto.

As obras de duplicação da Avenida Felipe Wandscheer começaram em 2016. O trabalho foi paralisado depois que as investigações da Operação Pecúlio encontraram irregularidades em atos na gestão do ex-prefeito Reni Pereira (PSB). O projeto foi retomado depois de acordo firmado em dezembro de 2017 entre a prefeitura e o Ministério Público do Paraná.

Com muitos postes ao longo do percurso, a poluição visual da avenida recebe reclamações da população, inclusive em redes sociais. Há outros problemas no projeto, como a falta de padrão entre as calçadas e trechos que dificultam o acesso à avenida ou a conexão com as vias próximas.

A Felipe Wandscheer é uma ligação viária importante entre os bairros da Região Leste e a área rural com o centro da cidade, bem como uma alternativa de conexão com os bairros ao Sul do município. Ao longo de sua extensão, há residências, centros educacionais e esportivos, empresas de prestação de serviços, comércio pujante e novos loteamentos.

(Com H2Foz)