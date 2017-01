PRAINHA TERÁ MICRO-ÔNIBUS DE MONITORAMENTO PARA REFORÇAR A SEGURANÇA

A partir de sábado (28) a prainha de três lagoas contará com o micro-ônibus para atuar na segurança

A Guarda Municipal (GM) inaugura hoje (28), a partir das 14h, o micro-ônibus com monitoramento para reforçar a segurança na prainha de Foz do Iguaçu. O equipamento, estilo “motorhome” ficará aos finais de semana na prainha e durante a semana auxiliando a segurança em locais de grande movimentação, como praças e eventos públicos.

O diretor da GM, Jussier Leite, explica que dois guardas foram treinados para manusear os equipamentos. O veículo possui rádios comunicadores e aparelhagem eletrônicas para facilitar o controle de imagem no uso da fiscalização.

A equipe do ônibus contará com o apoio de uma dupla de GM motociclistas e uma dupla utilizando rádio patrulha. “Ele desloca a qualquer ponto da cidade, pode ser estacionado e com o uso da aparelhagem e o treinamento da equipe pode fazer a parte de policiamento monitorado por câmeras em todo o município”, disse Jussier.

A prioridade é o policiamento de praia devido à grande movimentação na prainha de Três Lagoas. O policiamento ostensivo contribuirá para diminuição de ocorrências na região.

O veículo já existia na Guarda Municipal, entretanto, não era utilizado. “ Em função da nossa dificuldade de material e de pessoal estamos inovando com tecnologias que já existem, essa é uma ferramenta que era utilizada para um programa específico e agora vamos estender para outros programas”, explicou Jussier.

