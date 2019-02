PRAÇA GETÚLIO VARGAS: PROTOCOLO GERAL DO MUNICÍPIO ATENDERÁ EM NOVO ENDEREÇO

Mudança é temporária e acontece para que sejam feitas obras de reforma e ampliação da atual sede

A partir de segunda-feira (11), o Protocolo Geral do Município começa atender em novo endereço: Praça Getúlio Vargas nº 69, na parte superior da antiga Procuradoria Geral do Município.

A mudança temporária deve-se às obras de reforma e ampliação que serão feitas na atual sede do Protocolo (anexo ao prédio da Prefeitura). Mesmo com a mudança, que teve início nessa semana, o atendimento ao público não foi interrompido. Na segunda-feira, os serviços se mantém das 8h às 14 horas no novo endereço.

De acordo com a Secretaria de Administração, a reforma do Protocolo se faz necessária para atender o contribuinte com maior comodidade e oferecer melhores condições de trabalho aos servidores. “Com a reforma será possível propiciar um ambiente adequado, confortável e seguro aos profissionais que trabalham e à população que precisa de atendimento”, afirmou a secretária Salete Horst.

No ano passado, mais de 56 mil processos foram protocolados e encaminhados aos órgãos da Administração Pública. Somente esse ano, o Protocolo Geral atendeu mais de 3 mil pessoas e encaminhou cerca de 6 mil processos. Contudo, este importante setor de atendimento da Prefeitura se encontra com a estrutura física precária e em um espaço improvisado há aproximadamente 20 anos.

“A reforma só foi possível devido ao comprometimento do prefeito Chico Brasileiro em reconhecer a relevância de um atendimento digno e de qualidade a toda a coletividade, que tanto carece de um tratamento satisfatório”, reiterou Salete.

Atuam hoje no Protocolo 8 servidores públicos, 9 estagiários e 8 jovens aprendizes. Para receber o Protocolo Geral, o antigo prédio da Procuradoria passou por algumas melhorias, no telhado e na parte interna do piso superior. O edifício, na Praça Getúlio Vargas, foi a primeira sede da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, inaugurada em 7 de setembro de 1972.

As obras no Protocolo devem começar nos próximos dias com previsão de quatro meses para conclusão.

(Com AMN)