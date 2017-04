POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS É REINAUGURADO NA RODOVIÁRIA DE FOZ

Em um ato solene, a prefeita de Foz do Iguaçu, Inês Weizemann, participou da reinauguração do Posto de Informação Turística, instalados dentro da Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu. Participaram da assinatura do Termo de Cessão de Uso de Área a prefeita, o secretário municipal de Turismo, Lourenço Kuerten, juntamente com o sócio-proprietário da Tarobá Construções, engenheiro Renato Camargo.

“Esse posto de informação é fundamental, porque o turista vem a nossa cidade e já toma conhecimento de todos os pontos turísticos, e por mais que busque informações na internet, mesmo assim acaba sendo importantíssimo esse local”, disse a prefeita durante o ato.

O horário de atendimento do Posto de Informação Turística na Rodoviária é das 7h às 18h. Há também postos no Aeroporto (das 8h às 22h), Terminal de Transporte Urbano-TTU (das 7h30 às 18h) e no Centro Municipal de Turismo, na Secretaria de Turismo (das 7h às 23h). De acordo com o secretário Lourenço Kuerten, todos os funcionários que atendem nesses postos falam inglês fluente, uma exigência para contratação. Tudo o que for relacionado ao Destino Iguaçu, é informado nos postos.

“Tudo o que for de informação turística, que é feito através do inventário, é disponibilizado para todos os postos. Quando se fala em informação turística, é encontrado nesse local. Por que são importantes esses pontos, na rodoviária e TTU? Porque é muita gente hoje que viaja, tanto aéreo quanto de forma rodoviária, e não tem muitas informações sobre o destino”, comentou.

Como empresa responsável pela concessão da rodoviária, a Tarobá disponibilizou o espaço, sem qualquer tipo de cobrança de aluguel, para que a prefeitura pudesse usá-lo exclusivamente para o fornecimento de informações e atendimento ao turista.

“A Tarobá Construções, no conjunto de obras de reforma da rodoviária fez toda a adaptação de melhoria na sala destinada a esse fim e a prefeitura fornece mão de obra com os profissionais que atenderão ao turista”, explicou Camargo.

