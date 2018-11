POSSE DE VEREADORES MIRIZNS SERÁ REALIZADA NESTA SEXTA-FEIRA (30)

O projeto, coordenado pelo TRE, contou com o apoio do Legislativo para levar discussões e consciência política às escolas

Nesta sexta-feira (30), a partir das 19h, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu realiza sessão solene para a posse da Câmara Mirim, com os alunos do Colégio Sesi, eleitos vereadores por meio do projeto Parlamento Jovem. A iniciativa é coordenada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e desenvolvido pela Escola Judiciária Eleitoral do Paraná.

Os oito alunos que participaram do projeto serão empossados pelo presidente da Câmara, Rogério Quadros (PTB). São eles: Bruna Bertol; Eric Friedrich Braudhardt; Fátima Aboladdara Dabaja; Helena Cristina Trevisan Benites; João Vitor Basso; Nicolas Amado Nunes Solis; Philipp Pererira Wos e Rayane Leidentz.

O evento, aberto ao público, será realizado no plenário da Casa de Leis e contará com a presença de parlamentares, juízes, representantes do Poder Executivo, Tribunal Regional Eleitoral e do Colégio Sesi, que participou da edição deste ano.

Parlamento Jovem

O projeto do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que contou com a adesão da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, é destinado aos alunos do ensino fundamental e médio visando a formação de consciência política. Além de proporcionar aos estudantes um conhecimento melhor sobre a divisão dos poderes do Estado, em especial o Legislativo, também promove debate sobre problemas da comunidade e deliberações com sugestões de possíveis soluções para essas questões.

O termo de adesão assinado ao Projeto Parlamento Jovem do TRE no início do ano forneceu os meios para realização de uma eleição dentro da escola. Os alunos participaram de um processo de eleição e foram diplomados. Com a posse, eles atuarão como vereadores mirins por meio do trabalho com propostas de projetos de leis.

(Com CMFI)