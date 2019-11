PORTO BELO, PORTAL E MORUMBI RECEBEM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Serviços são executados por equipes da Usina Municipal de Asfalto

A Prefeitura de Foz do Iguaçu segue executando serviços de pavimentação asfáltica em todas as regiões da cidade. Nesta segunda-feira (25), os serviços realizados por equipes da usina municipal de asfalto, se concentraram nos bairros Porto Belo, Portal e Morumbi (Jd. Europa).

“Estamos investindo em diversos serviços de infraestrutura da cidade. São ações de drenagem, construções de pontes e de pavimentação asfáltica. Nos últimos anos, foram executados mais de 1 milhão de m² em asfalto e os trabalhos continuarão avançando”, comentou o prefeito Chico Brasileiro.

Atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores, nas últimas semanas diversas vias do bairro Porto Belo estão sendo contempladas com os trabalhos. Nesta segunda-feira (25), os serviços aconteceram na Rua Diosnel Saldivar.

Já no Jardim Europa, que pertence ao bairro Morumbi, os serviços de pavimentação acontecem na Rua Suiça e a previsão é que até a próxima semana, todas as vias estejam pavimentadas. No início do ano, dezenas de vias do bairro Portal foram contempladas com as melhorias viárias, e neste mês, a prefeitura iniciou mais uma etapa de serviços no bairro. Hoje, as equipes da usina trabalharam na Rua Brinco de Ouro.

Os investimentos da prefeitura na recuperação da malha viária nos últimos anos já alcança um montante superior a R$ 35 milhões. Mais de 400 vias – trecho urbano e rural – já foram contempladas com os serviços.

(Com AMN)