PORQUÊ A VERDADE GRITA!

“A verdade já está dentro, a verdade se impõe, fala mais alto que nós, ela grita.”

(Martha Medeiros)

PROTETORA CAROL. A VEREADORA DE FOZ QUE É UMA INCÓGNITA – Se o Progressista se vendeu para o Poder Executivo no primeiro dia de mandato, o que fará a novata vereadora Protetora Carol, que também é do PP. Outra que se elegeu pelo partido que em tese seria oposição ao atual governo, mas o partido se bandeou. Nos acordos, Carol aceitou ser a segunda vice-presidente na chapa de situação na mesa diretora. Votou na chapa de Ney Patrício, o maior capacho do prefeito e coordenador financeiro de fato da campanha de Chico Brasileiro. O que fará Carol, agora que é parte do grupo de situação, que o Blog Não Viu, apelidou de “Bancada do Amém Chico”?

A protetora tem várias bandeiras e apresentou dois dos 14 requerimentos protocolados na Câmara até o momento. Um deles pede informações sobre a incidência dos casos de leishmaniose em Foz do Iguaçu e o outro solicita dados sobre o controle de comércio regulamentado de animais no Município. Será que a Protetora Carol vai se manter fiel à causa animal e exigir que o prefeito cumpra as leis sobre o tema ou vai seguir a linha dos outros e continuar colocando panos quentes? Isso só o tempo dirá.

TRANSPORTE COLETIVO FERRA OS COFRES DA PREFEITURA E ATENDE MAL O POVO – A falta de pulso e decisão política do prefeito Chico Brasileiro prejudicam a população de Foz do Iguaçu que tem um transporte coletivo de péssima qualidade. Um dos últimos atos atrapalhados ou muito mal intencionados foi a intervenção. Está custando aos cofres públicos R$ 1,4 milhão a mais, repassados às empresas a título de subvenção econômica ao serviço de transporte coletivo municipal por conta da intervenção. Então, quem ganha são os empresários do transporte coletivo. Quem perde é a população.

O vereador Adinan El Sayed, do PSD, mesmo partido do prefeito está querendo navegar nessa onda, mas dificilmente vai trazer a melhor solução, pois não vai bater contra os interesses do prefeito. Ele propôs, por meio de requerimento, a realização de audiência pública. Pode ser mais blá blá blá e nenhuma solução. A forma de solucionar será fazer as empresas cumprirem o contrato ou se assim não fazem resta romper o contrato e promover nova licitação.

