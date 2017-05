Por que a América Latina tem tamanha obsessão por mega-hidrelétricas?

Chovera torrencialmente no mês de abril de 2014. No início de maio, os responsáveis pela operação da hidrelétrica Cachoeira Caldeirão, no Amapá, que terá potencial para gerar 219 MW quando estiver concluída, sabiam que o nível do rio Araguari estava muito alto. Se não liberassem rapidamente parte do excesso de volume, a própria barragem seria posta em risco. Não haveria perigo para os moradores da região, uma vez que a vazão excedente seria absorvida por duas outras usinas instaladas rio abaixo, pensavam os operadores da hidrelétrica.

Acontece que, por uma falha de comunicação, ninguém alertou a pequena cidade de Ferreira Gomes, que fica às margens do Araguari, 50km rio abaixo de Cachoeira Caldeirão.

No dia 7 de maio, sete horas após o escoamento de milhões de litros da água represada pela ensecadeira da barragem, o Araguari subiu cinco metros. Ferreira Gomes foi inundada; edifícios públicos foram arrastados pela correnteza e mais de mil casas e outras construções ficaram debaixo d’água. Milhares de pessoas tiveram de ser evacuadas.

A corrida pela energia elétrica

Com 256 grandes hidrelétricas construídas ou em fase de planejamento, o Brasil gera quase 65% de sua eletricidade com recursos hídricos. Photograph: Nacho Doce/Reuters

Os mesmos danos que a construção de hidrelétricas causou ao meio ambiente e às populações ribeirinhas do Araguari se repetiram, em maior ou menor grau, em toda a América Latina ao longo dos últimos 40 anos, período em que os países da região buscaram freneticamente se industrializar e gerar eletricidade para as suas cidades.

Com 256 grandes hidrelétricas construídas ou em fase de planejamento, o Brasil gera quase 65% de sua eletricidade com recursos hídricos. O país abriga três das maiores hidrelétricas do mundo, com destaque para a gigantesca Itaipu, no rio Paraná, fronteira com o Paraguai, com potencial instalado de 14 mil MW.

Os brasileiros não estão sozinhos. Na bacia amazônica, das 412 hidrelétricas construídas, ou que em 2015 estavam em fase de construção ou planejamento, havia 77 no Peru, 55 no Equador, 14 na Bolívia, seis na Venezuela e duas na Guiana. Além disso, há grandes hidrelétricas em construção também no Chile, Argentina, Bolívia, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, El Salvador e Honduras.

Segundo a International Hydropower Association (IHA), os benefícios das hidrelétricas são comprovados. A instituição, que tem sede em Londres, informa que atualmente essas usinas são responsáveis por 65% de toda a eletricidade gerada no continente. Em 2016, os países da América do Sul instalaram, no total, 10 GW de potencial hidrelétrico, quase a mesma quantidade que a China.

“Os países sul-americanos atualmente geram 1,2 mil GW de hidroeletricidade renovável — o suficiente para fornecer energia limpa para mais de 1 bilhão de pessoas. Mas ainda há um potencial hídrico três vezes superior a isso a ser explorado,” afirma a IHA em seu mais recente relatório sobre a situação da hidroeletricidade no mundo.

“Precisamos introduzir mais hidroeletricidade na rede, uma vez que se trata de uma fonte de energia flexível e sustentável. Também precisamos fazê-la desempenhar o papel, com frequência ignorado, de armazenamento de energia,” disse Ken Adams, presidente da IHA, em evento que reuniu autoridades governamentais e empreiteiras especializadas na construção de barragens, realizado em Adis Abeba, capital da Etiópia, no início de maio.

“Aperfeiçoar a geração de eletricidade com recursos hídricos é uma maneira de atingir o objetivo de produzir energia sustentável, com que todos os países concordaram e que é a ambição do Acordo de Paris sobre o clima. A hidroeletricidade é uma energia limpa, confiável e economicamente acessível, além de ter potencial de armazenamento,” afirmou a ex-vice-presidente e enviada especial para mudanças climáticas do Banco Mundial, Rachel Kyte, que atualmente é CEO da iniciativa global Sustainable Energy for All (SE4All).

Na América do Sul, há muito as grandes hidrelétricas são vistas como motivo de orgulho nacional e evidência de progresso econômico. Políticos como o equatoriano Rafael Correa chamam atenção para o fato de que 50 anos de construção de barragens reduziram a pobreza, ajudaram a atender a uma demanda insaciável por eletricidade e água limpa e possibilitaram que os países do continente se industrializassem e urbanizassem em curto espaço de tempo e de forma barata.

Com The Guargian