Por los incidentes, el Gobierno preparó un plan para evacuar a Cristina Kirchner

Por los incidentes que se produjeron anoche, la Casa Rosada tomó la decisión de reforzar la seguridad de Cristina Kirchner y había preparado un plan para evacuar, en caso de que fuera necesario, a la ex Presidenta de la residencia oficial de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner.

Así lo confirmó a Clarín la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Si hay una ex Presidenta que está en una circunstancia en la que puede estar en peligro, es una tarea federal de darle la seguridad“, explicó la funcionaria.

Bullrich contó que anoche, pasadas las 23, se comunicaron desde su ministerio con Diego Carbone, jefe de la custodia de Cristina, para coordinar las tareas. “Vimos que estaba en una situación de peligro, en la que había manifestantes que amenazaba con entrar la casa. Por eso, reaccionamos rápido y anoche tomamos la decisión de disponer que un equipo se ubicara en los alrededores por si había que hacer algún tipo de evacuación“, precisó la ministra.

Confrontó así lo que señaló Alicia Kirchner, quien además de acusar al Gobierno nacional de querer su “cabeza para la campaña electoral”, relató que en su residencia eran “cinco mujeres solas con un bebé de 18 meses”.

El Ministerio de Seguridad dispuso que cerca de 50 efectivos, entre policías de la Federal y gendarmes, se sumaran a cuidar a la ex Presidenta. “Es nuestro deber como Estado cuidar de su integridad“, argumentó Bullrich. Finalmente, no fue necesario que intervengan los efectivos. Aunque la ex Presidenta recién logró salir esta tarde de la residencia oficial de la gobernación y se recluyó en su casa junto a Florencia Kirchner.

Por otra parte, la funcionaria dijo que por el momento no está previsto el envío de fuerzas federales para contener la protesta. “Eso lo tiene que pedir por escrito la provincia”, aclaró.

Asimismo, la Casa Rosada tomó la decisión de que, pese a la crisis, no se meterá en los asuntos internos de la provincia. “Está totalmente descartada todo tipo de intervención federal a Santa Cruz“, dijo a Clarín el viceministro del Interior Sebastián García de Luca.

Com Clarín