POPULAÇÃO DE FOZ SE MOBILIZA CONTRA POSSE DE VEREADORES PRESOS

Acontece às 9h desta sexta-feira (13), em frente à Câmara Municipal de Foz, protesto contra a posse dos vereadores reeleitos. A organização do evento é do CNLB (Conselho Nacional do Laicato do Brasil). O ato objetiva mobilizar a população contra a posse dos vereadores reeleitos que estão presos pela Operação Pecúlio desde dezembro do ano passado. Os organizadores do ato esperam um bom número de participantes no protesto anticorrupção.

O protesto está sendo convocado via redes sociais. A manifestação defronte a Câmara, contará com faixas e até com “gritos de guerra” pré-preparados, que foram divulgados pela redes sociais (ouça a seguir duas gravações dos gritos de guerra do protesto).

Entenda o caso

No dia 15, durante a deflagração da quinta fase da Operação Pecúlio, dez vereadores foram presos preventivamente e dois temporariamente. Seis deles (Anice Gazzaoui (PTN); Darci DRM (PTN); Edilio Dal Agnol (PSC); Luiz Queiroga (DEM) e Rudinei de Moura (PEN)), foram reeleitos e presos pela citada operação anticorrupção, edis reeleitos e presos, dos quais, somente Beni Rodrigues, que também já possui condenação judicial em vigência, conseguiu liberdade e assumiu o mandato para o qual foi reeleito.

O grupo de vereadores que ainda se encontram presos, é investigado por suspeitas de receber uma espécie de “mensalinho” em troca de apoio a projetos do Executivo. A Polícia Federal apura ainda a indicação de familiares dos parlamentares para ocuparem cargos na prefeitura e em empresas terceirizadas.

Crise moral na política iguaçuense foi mostrada pelo Jornal Nacional da Globo

Imagem Negativa. Na noite desta quinta-feira (12-01), o Jornal Nacional da Rede Globo de televisão, apresentou matéria sobre a posse da vereadora Anice Gazzaoui (PTN), posse que, no mesmo dia, foi cancelada pelo presidente da Câmara de Vereadores, Rogério Quadros (PTB). Confiram adiante o vídeo amador da matéria negativa divulgada pelo Jornal Nacional:

Mensagem em redes sociais, convocando a manifestação de protesto:

“Para Compartilhar: A VOCÊ, QUE NÃO QUER A VERGONHA DE TERMOS VEREADORES PRESOS PELA OPERAÇÃO PECÚLIO NOS REPRESENTANDO EM NOSSA CÂMARA MUNICIPAL: O programa de televisão mais visto no Brasil, o Jornal Nacional da Rede Globo, divulgou na noite desta quinta-feira (dia 12), vergonhosa matéria sobre a posse da vereadora eleita e presa pela Operação Pecúlio em nossa cidade, Anice Gazzaoui. Viramos uma “Vergonha Nacional”!!! E você, o que pode fazer além de se manifestar em redes sociais???

Nesta sexta-feira (13-01) as 9h, haverá um protesto defronte a nossa Câmara Municipal, mobilização popular esta que é apoiada pela Diocese local da Igreja Católica. Para que haja a devida amplitude e resultados efetivos esperados com o protesto, é necessário que o máximo de pessoas possam comparecer e mostrar sua indignação com a vergonhosa CRISE MORAL pela qual passa nossa política local.

Precisamos dar uma basta na corrupção em Foz e um ato concreto para tanto, é nos mobilizarmos contra sermos representados pelos vereadores presos pela Operação Pecúlio.

Saibam todos que o atual comando da Câmara Municipal, considera seriamente a possibilidade de empossar os vereadores presos pela Pecúlio, posses que deverão efetivamente ocorrer, se ficarmos somente no mundo virtual das redes sociais.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Rogério Quadros (PTB), os edis membros da Mesa Diretora do Legislativo e todos os novos membros de nossa Casa de Leis (é, aquela Casa de Leis é dos iguaçuenses e não dos vereadores presos pela Pecúlio) precisam entender que existe um CLAMOR POPULAR contra vereadores presos nos representar.

Assim, é fundamental que todos possam se fazer presente no protesto de amanhã defronte à Câmara, quando também ficará claro para todos os novos vereadores de Foz do Iguaçu, que eles escreverão agora a história política deles, permitindo ou não que vereadores presos componham nosso Legislativo.”

Confira uma das faixas do protesto desta sexta-feira na Câmara:

Com Assessoria