POPULAÇÃO DE FOZ LOTOU AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA RECLAMAR DO TRANSPORTE COLETIVO, NA CÂMARA NESTA QUARTA (12)

Ônibus lotados; demora na espera; falta de ar condicionado; péssimo estado dos pontos de ônibus; e preço alto da passagem, foram algumas das reclamações dos usuários durante audiência na Câmara Municipal

Insatisfação geral foi o ponto central dos pronunciamentos dos usuários do transporte coletivo de Foz do Iguaçu na noite desta quarta-feira (12), durante a Audiência Pública sobre o deficitário serviço e transporte local. O plenário da Câmara Municipal, onde ocorreu a audiência, ficou lotado, com destaque para a grande presença de estudantes que reivindicaram o “passe livre”.

A abertura dos trabalhos da Audiência foi feita pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Rogério Quadros (PTB). “Essa é a ‘Casa do Povo’ fazendo seu papel. Vivemos novos tempos no Legislativo municipal e a presença massiva da população é mostra da importância do que é aqui tratado sobre o interesse da população. Transparência é um dos pilares de nosso trabalho.”, disse o presidente Rogério Quadros ao O IGUASSU.

Durante a audiência, que durou cerca de 3 horas, a população pode apresentar aos vereadores e as demais autoridades presentes, além dos representantes do Consórcio Sorriso, as principais reivindicações e reclamações sobre o sistema de transporte na Terra das Cataratas.

Vários usuários do transporte e vereadores, assim como os vereadores Rosane Bonho (PP), e Márcio Rosa (PSD) Coronel Jahnke (PTN), defenderam a meia passagem para alunos de cursos técnicos e a possibilidade de revisão ou até rescisão do contrato da prefeitura com o Consórcio Sorriso, caso isso se faça necessário para a melhoria dos serviços a população.

Vereador Dr. Brito, presidente da CPI do Transporte Coletivo

“É desumano e inadmissível que pacientes em tratamento oncológico, após quimioterapia no Hospital Costa Cavalcanti, tenham que esperar mais de uma hora e meia por um ônibus, conforme aqui relatado na audiência. Em várias cidades pelo país, pacientes em tratamento de doenças terminais, possuem direito ao passe livre. Não podemos admitir que aqui em Foz, além de pagar uma alta tarifa, essas pessoas ainda tenham que conviver com um serviço tão deficitário.”, disse o vereador Dr. Luiz Brito, presidente da CPI do Transporte que requereu a realização da Audiência desta quarta-feira.

CPI Investiga irregularidades e baixa qualidade no Transporte de Passageiros

Os relatos e dados obtidos na audiência pública servirão de subsídio para dar aporte aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI que investiga o transporte coletivo em Foz do Iguaçu. A CPI tem como Relator o vereador João Miranda (PSD), vereador Jeferson Brayner (PRB), segundo-relator e o vereador Dr. Brito.

Durante a audiência, após ouvir as reclamações gerais dos usuários, o Dr. Brito, apresentou parte do que já está sendo apurado pela CPI do Transporte. Em apresentação audiovisual, o vereador mostrou matéria jornalística divulgada por emissora de TV em “Rede Estadual” em 2008, na qual é mostrado dono de empresa de transporte tratando sobre pagamento de “propina” com um dos ex-superintendente do FOZTRANS, ilegalidade, segundo a matéria, que teria o envolvimento do então ex-prefeito.

“E isso não aconteceu somente naquele caso da matéria que exibimos. No ano passado (2016), segundo investigações da Polícia Federal e a denúncia do Ministério Público feita a e aceita pelo Judiciário, vereadores desta Casa de Leis teriam recebido ‘mensalinhos’ originados do contrato existente entre a prefeitura e o Consórcio Sorriso. As empresas, ainda segundo as investigações e o MPF, queriam o aumentar de 60 para 65 anos a idade dos isentos de passagens, bem como prolongar a idade dos ônibus da frota das empresas de transporte. Assim sendo realmente, poderemos ter, por interesse público, até a rescisão do contrato dessas empresas com a prefeitura.”, alerta o edil Dr. Brito.

Interação População/Legislativo

Vereador Jeferson Brayner, segundo relator da CPI do Transporte Coletivo

“Nas conversas que tivemos com usuários do transporte no Terminal Rodoviário de Foz do Iguaçu, também nos foi relatado que é frequentemente que os passageiros que pagam a passagem em dinheiro, não recebem o seu respectivo trôco.”, destacou o vereador Jeferson Brayner em sua fala na audiência.

“Nas grandes regiões do município (Morumbi, Três Lagoas, Porto Meira e Vila C) realizaremos, em cada uma delas, audiências para ouvirmos as respectivas necessidades sobre o transporte coletivo, pois temos que nos aproximar cada vez mais da população para ouvi-la. Vamos requerer, com os demais membros da CPI do Transporte, que o poder público municipal, determine a divulgação em todos os ônibus do Consórcio Sorriso e nas repartições públicas do município, a divulgação do serviço de 0800 da Ouviria da prefeitura, para que o usuário possa fazer suas reclamações e dar sugestões sobre os serviços de ônibus. Essas e outras reivindicações apresentaremos ainda neste mês de abril.”, disse o vereador Brayner a reportagem.

Relator da CPI cobra controle da qualidade do serviço do transporte

Vereador João Miranda, Reator da CPI do Transporte Coletivo

O Relator da CPI do Transporte, vereador João Miranda (PSD), disse ao O IGUASSU que ele e os integrantes da comissão, não irão esperar o final dos trabalhos de investigação que estão realizando, para requerer melhorias para o transporte de passageiros em Foz do Iguaçu. “Essa legislatura nada tem com os erros do passado. Estamos fazendo um trabalho sério e a população pode esperar que sempre será assim de nossa parte.”, registrou o vereador Miranda.

Da palavra a ação

“Já definimos que vamos cobrar para que seja implantado um controle periódico do grau de satisfação dos usuários com o sistema de transporte coletivo. A satisfação do usuário deveria ser o principal critério de continuidade ou não do contrato entre a prefeitura e o Consórcio Sorriso. São vários os exemplos pelo país, onde isso é feito. Se assim fosse em nossa cidade, por tudo o que ouvimos dos usuários aqui na audiência, esse contrato com o Consórcio Sorriso, já estaria rescindido, pois a insatisfação com o serviço é geral.”, concluiu o presidente da CPI do Transporte, vereador Dr. Brito.

A audiência desta quarta-feira foi transmitida ao vivo pela internet e gravada na íntegra para fins de ser parte integrante da Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Coletivo.

Legislativo/Judiciário – Diferentemente das ações que tramitam no Judiciário, uma característica dos processos Legislativos, tais quais Comissões de Investigação e Comissões Processantes (destinadas a apurar irregularidades e ilegalidades em contratos públicos e até crimes cometidos por agentes públicos), é a agilidade maior e resultados que podem ser apresentados em curto espaço de tempo, quando na esfera Judicial, após trabalhos investigativos policiais e apresentação de denúncias pelo Ministério Público, somados, levam longos períodos de tramitação.

“Estamos prontos para ser a pronta resposta aos clamores e anseios da população, de quem somos os representantes mais imediatos.”, destaca o vereador Coronel Jahnke.

OUTRAS PRESENÇAS NA AUDIÊNCIA: Vereador Celino Fertrin (PDT), vereador Kako (PTN), vereadora Nanci Rafagnin Andreolla (PDT), além de dirigentes de entidades da sociedade civil organizada, dentre outros, também se fizeram presentes os representantes do FOZTRANS, Consórcio Sorriso, OAB, e Sindicato das Empresas de Transporte.

(Com Assessoria e Foto de Divulgação)