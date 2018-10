POLÍTICOS DE PARTIDOS NEUTROS NO 2º TURNO SE DIVIDEM ENTRE BOLSONARO E HADDAD

Atual presidente do Senado apoia Haddad. Candidatos do RS declaram voto em Bolsonaro. Comandantes do Centrão se fragmentam

Integrantes de partidos que optaram pela neutralidade no 2º turno dividem-se em apoio a Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL). Pelo menos 10 partidos liberaram seus filiados para apoiarem qualquer 1 dos candidatos ou não apoiarem nenhum dos 2.

Os comandantes das siglas do Centrão representam a divisão. O presidente do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto, declarou apoio a Bolsonaro nas redes sociais. Do outro lado, o presidente do PP e senador Ciro Nogueira (PI) está fazendo campanha para Haddad.

No DEM, o apoio majoritário é para Bolsonaro. Caso da presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, deputada Teresa Cristina (MS) e do governador eleito de Goiás, Ronaldo Caiado.

Ana Amélia (PP-RS), candidata a vice na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB), também saiu de cima do muro e declarou voto em Bolsonaro. Ela foi seguida por tucanos, como o candidato ao governo de São Paulo, João Doria, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de Rondônia, Expedito Júnior, de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, e de Roraima, Antonio Denarium.

Nas bancadas do Congresso também há divisões. O PR se manteve neutro. Seu líder na Câmara, José Rocha (BA), apoia Haddad. O candidato do partido à Presidência da Casa a partir de 2019 é próximo de Bolsonaro.

O MDB também está rachado. O presidente do Senado, Eunício Oliveira (CE), apoia Haddad. É seguido pelo ex-presidente da Casa, Renan Calheiros (AL). Mas há os apoiadores de Bolsonaro, como o governador do Rio Grande do Sul que tenta reeleição, José Ivo Sartori.

