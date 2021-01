Política: PREFEITURA REVOGA DECRETO DE INTERVENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO

As linhas voltaram a ser operadas pelo Consórcio Sorriso no sábado, 30.

O prefeito reeleito de Foz do Iguaçu, Francisco “Chico” Brasileiro (foto lateral), revogou o decreto de intervenção da Prefeitura no transporte público. O Consórcio Sorriso voltou a operar as linhas do transporte coletivo em Foz do Iguaçu no sábado (30). revogou o decreto de intervenção da Prefeitura no transporte público. O Consórcio Sorriso voltou a operar as linhas do transporte coletivo em Foz do Iguaçu no sábado (30).

Durante a intervenção no sistema de transporte coletivo, houve a adição de 12 novos ônibus, 65 novas viagens, contratação de 34 cobradores e motoristas, além do pagamento dos salários atrasados e benefícios, como o 13º, desses trabalhadores.

Com a volta da operacionalização por parte do Consórcio Sorriso, a prefeitura voltar atuar, por meio do Foztrans – Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu, no monitoramento e fiscalização para garantir que as novas linhas implantadas não sejam retiradas e para que não haja retrocesso em relação às medidas tomadas durante a intervenção.

De acordo com o prefeito Chico Brasileiro, o objetivo da intervenção, de fazer com o sistema operasse com mais ônibus e linhas, além de garantir a segurança dos usuários com a sanitização dos veículos para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, foi atingido. Os veículos estão sendo rotineiramente higienizados no Terminal de Transporte Urbano (TTU) com quaternário de amônia.

Também foi atendida a reivindicação dos trabalhadores para fosse aceito novamente o pagamento em dinheiro nos ônibus, o que possibilita que turistas e outras pessoas que não possuem o Cartão Único possam utilizar o transporte coletivo.

A opção pelo fim da intervenção decorreu ainda do ganho de uma ação na Justiça por parte da empresa para que a Prefeitura assumisse os investimentos em compras de novos ônibus. O município entende que este é um investimento privado, e que é inaceitável que estes custos sejam arcados pelos cofres públicos.

De acordo com o diagnóstico da intervenção, o maior problema enfrentado pelo transporte coletivo no município atualmente é a quantidade reduzida de passageiros. Antes da pandemia, 135 ônibus atendiam cerca de 60 mil passageiros. Atualmente, são 80 ônibus que atendem apenas 20 mil passageiros por dia, incluindo passageiros isentos. O movimento cai ainda mais nos finais de semana.

Porém, com o início da vacinação contra a Covid-19 no município, desde a última semana, e com a volta às aulas, a previsão é que haja aumento da demanda de usuários.

(Da Redação com AMN)