Política: PREFEITO DE FOZ CONVERSA COM GIACOBO SOBRE PERFIL DO NOVO GOVERNO

Espaços políticos em nova gestão do prefeito reeleito Chico Brasileiro, deverão ser ocupados com prioridade para articulações políticas que viabilizem recursos para o município, nos âmbitos Estadual e Federal.

Durante encontro com o deputado federal Fernando Giacobo (PL) no fim de semana passado, o prefeito de Foz do Iguaçu, Francisco “Chico” Brasileiro (PSD), adiantou ao parlamentar que as mudanças do próximo governo terão um perfil de maior articulação “Estadual e Federal”.

Chico Brasileiro tem destacado o trabalho do deputado Fernando Giacobo (PL) em apoio aos projetos desenvolvidos por Foz do Iguaçu. “O governo continua, mas muda o vice, muda os partidos. Muda também a composição federal. Temos que observar a composição Estadual e Federal”, disse o prefeito no programa Contraponto da Rádio Cultura.

“O deputado Giacobo, por exemplo, tem nos apoiado muito e estou conversando para que ele seja cada vez mais deputado de Foz do Iguaçu. Giacobo já nos ajuda bastante e vamos pedir para que assuma várias bandeiras de Foz e vamos precisar do apoio de outros partidos que tenham deputados federais”, completou.

Giacobo teve uma participação efetiva na campanha de reeleição de Brasileiro e seu partido compôs a frente de sete partidos que apoiou o prefeito. “Agora a nossa bandeira será pelas trincheiras do trecho urbano da BR 277, para unir os bairros do Portal da Foz e Três Bandeiras, Vila Portes e Jardim Jupira”, disse Giacobo em vídeo gravado durante a campanha eleitoral.

Apoio – A reforma e ampliação do aeroporto internacional, a duplicação da Avenida das Cataratas, a Perimetral Leste e a segunda ponte entre o Brasil e Paraguai (Foz do Iguaçu e Presidente Franco) são obras defendidas, articuladas e que tiveram empenho de Giacobo para viabilizá-las.

“Faço isso porque gosto muito de Foz do Iguaçu, sou apaixonado pela cidade e tenho o prefeito Chico Brasileiro um exemplo de gestor público, um prefeito lutador, que trabalha muito e briga pela cidade”, disse Giacobo.

(Da Redação com Assessoria)