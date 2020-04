Política: POLÍTICOS E AUTORIDADES CRITICAM BOLSONARO E LAMENTAM DEMISSÃO DE MANDETTA

Políticos e autoridades criticaram nesta 5ª feira (16.abr.2020) o presidente Jair Bolsonaro por ter demitido Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. A decisão ocorre em meio à pandemia da covid-19 –doença causada pelo coronavírus. O oncologista Nelson Teich assumirá o cargo.

Nas redes sociais, vários políticos elogiaram a atuação de Mandetta e lamentaram a mudança no comando da pasta. Apesar disso, muitos desejaram boa sorte a Teich.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), durante sessão na Casa, disse que o agora ex-ministro “deixa 1 legado” na pasta. “Deixa 1 legado, uma estrutura, para que o governo federal, estados e municípios tenham condições de atender da melhor forma possível, sobre a base do que foi construído pelo ministro Mandetta, a sociedade brasileira, principalmente os brasileiros que precisam do SUS [Sistema Único de Saúde]“, disse.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que a demissão “é uma perda para o Brasil” e desejou 1 bom trabalho ao novo ministro. “A saída do Mandetta é uma perda para o Brasil. Agradeço o apoio e contribuição com o Estado de SP no combate à pandemia. Desejo êxito ao novo Ministro da Saúde, Nelson Teich, e espero que siga procedimentos técnicos e atenda às recomendações da OMS“, disse.

O líder do PSB na Câmara, deputado Alessandro Molon (RJ), criticou a demissão: “Desde o começo desta crise, Bolsonaro escolheu o caminho da negação e guiou suas decisões pelo achismo, politizando o que deveriam ser ações técnicas com critérios científicos. A demissão de Mandetta não passa de 1 acerto de contas por parte de 1 chefe que, no auge de sua mediocridade, não tolera 1 auxiliar se destacando mais do que ele. Um comportamento irresponsável de quem está mais preocupado com sua reeleição do que em salvar as vidas dos brasileiros.”

(Com Poder 360)