Política: PELAS REFORMAS QUE O BRASIL PRECISA, VERMELHO REFORÇA APOIO A ARTHUR LIRA PARA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA FEDERAL

Vermelho acredita que Lira é o nome certo para colocar na pauta de votações do Parlamento Federal as reformas tributária, eleitoral e judiciária, as quais o deputado de Foz do Iguaçu crê serem um problema raiz do país.

O deputado federal Nelsi “Vermelho” Coguetto (PSD-PR), participou de reunião na manhã desta terça-feira, 19 de janeiro, com o candidato a presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), apoiado pelo Presidente Jair Bolsonaro. Na oportunidade, Vermelho confirmou apoio a Lira destacando que o parlamentar “tem pulso” firme e representa a esperança de colocar em prática as reformas que o Brasil precisa.

Vermelho fez um pronunciamento durante o café que reuniu líderes e membros da bancada do Paraná, apoiadores de Arthur Lira. “É o que todos esperam – o empresariado, os governos (estaduais e municipais), os prefeitos: a reforma tributária, a eleitoral e a judiciária. Isso é a raiz, um cancro que precisamos resolver, ter a coragem e consciência de colocar em votação. É isso que o povo deposita em você e por isso a sua campanha cresce a cada dia”, afirmou Vermelho dirigindo a palavra ao deputado Lira.

ASSISTA PARTE DA FALA DE VERMELHO NO CAFÉ COM ARTHUR LIRA:

O parlamentar de Foz do Iguaçu destacou também: “O eleitor pressiona o deputado e o deputado o apoia porque vê em você (Deputado Arthur Lira) um pulso forte, uma liderança que ao lado do Presidente Bolsonaro, o Governo que defendemos, haverá sim de pautar as matérias importantes que o Brasil precisa votar”.

“A expectativa é que tenhamos, pelo menos, 24 dos 30 deputados federais paranaenses apoiando Arthur Lira.”, disse com exclusividade para o O IGUASSU, o deputado vermelho.

_______________________________________________________________

Paraná em peso com Lira

Entre os parlamentares paranaenses presentes no café da manhã com Arthur Lira, estava o deputado federal e líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados Ricardo Barros do PP (na foto ao lado com o presidente da República).

Barros assumiu a liderança do governo na Câmara no dia 18 de agosto de 2020. O posto do parlamentar paranaense tem a responsabilidade pela articulação política do governo junto aos deputados.

A escolha de Ricardo Barros na liderança de Bolsonaro foi parte da estratégia do Palácio do Planalto para uma aproximação com os partidos do chamado Centrão e, com assim, ampliar sua base de apoio no Congresso Nacional, onde Barros vem sendo um dos principais articuladores da candidatura de seu companheiro de partido Arthur Lira, a presidência da Câmara dos Deputados.

(Da Redação do O IGUASSU)