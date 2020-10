Política: MULHER DE INDICADO DE BOLSONARO PARA O STF, É NOMEADA PARA TRABALHAR COM SENADOR DO CENTRÃO

Maria do Socorro terá cargo comissionado no Senado. Dentre outras, Kássio Marques, futuro ministro do STF, votou contra deportação do terrorista Césare Battisti, e não está “digerido” por militares e bolsonaristas.

Maria do Socorro Marques, mulher do desembargador Kassio Nunes Marques (foto principal), foi nomeada nesta quinta-feira, 1º, para um cargo comissionado na Quarta-Secretaria do Senado, atualmente comandada pelo senador Luis Carlos Heinze (PP-RS). A nomeação ocorreu no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro confirmou a indicação de Kassio Marques para a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal.

Maria do Socorro era funcionária da liderança do Podemos e ocupava um cargo no gabinete do senador Elmano Férrer (PI), que recentemente foi para o PP. O partido é comandado pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI), um dos principais líderes de Centrão, que articula a aprovação de Kassio Marques no Senado.

No gabinete do Podemos, Maria do Socorro recebia R$ 11,5 mil mensais. No site do Senado não consta quanto ela receberá na secretaria comandada pelo PP.

Segundo apurado pela Agência Estado, apurou que parlamentares do Centrão articulam para aprovar o nome do escolhido de Bolsonaro rapidamente.

O presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP) quer fazer a sabatina de Kassio Marques a partir dia 15, dois dias depois de o decano Celso de Mello se aposentar. O calendário da tramitação que pode confirmar o escolhido do presidente para a Corte será decidida em uma reunião com líderes na próxima terça-feira, 6.

Kassio Marques votou contra deportação de Battisti

Em 2015, o desembargador Kassio Nunes Marques, o novo favorito de Jair Bolsonaro para o STF, votou pela suspensão de uma decisão de primeira instância que determinava a deportação do terrorista italiano Cesare Battisti (foto ao lado) para a França. E isso não está “descendo na goela” nas alas militar e ideológica bolsonarista no governo, nas quais o futuro ministro do STF é visto como “petista enrustido”.

Em março daquele ano, a juíza federal de Brasília Adverci de Abreu, atendendo a pedido do Ministério Público Federal, decidiu que ele não tinha o direito de ficar no Brasil, com visto de permanência, “por ser criminoso condenado em seu país de origem por crime doloso”.

A decisão foi suspensa dias depois pelo desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região Daniel Paes Ribeiro, que acolheu recurso da defesa de Battisti.

Figura carimbada

Maria do Socorro já trabalhou em gabinetes de outros parlamentares do Piauí, entre eles o do ex-senador e atual governador do Estado, Wellington Dias (PT). Nesta sexta-feira, 2, Elmano Férrer voltou a comemorar a escolha de Bolsonaro. “Mérito e competência do Kassio refletem em orgulho do Nordeste e do Piauí em ter um representante na mais alta Corte do país”, escreveu o senador nas redes sociais.

Procurado para tratar da nomeação na quinta-feira, 2, Heinze disse que não estava sabendo. A reportagem também tentou contato com Maria Socorro nesta sexta-feira, mas não conseguiu falar com ela.

A assessoria do desembargador informou que a vaga de Maria do Socorro era da cota de Elmano Ferrer no Podemos e que a migração para a Quarta Secretaria foi feita em função da mudança do parlamentar para o PP.

(Da Redação com Agência Estado)