Política: MINISTRO DA JUSTIÇA DIZ QUE VAI PEDIR INQUÉRITO CONTRA JORNALISTAS

André Mendonça reagiu a artigo em que escritor Ruy Castro sugere que Donald Trump se suicide e que Bolsonaro o copie.

O ministro da Justiça, André Mendonça, afirmou na tarde deste domingo, 10, em seu Twitter que vai pedir a abertura de inquérito policial contra dois jornalistas que “instigaram dois Presidentes da República a suicidar-se”.

Embora não cite nomes, o ministro faz referência ao jornalista e escritor Ruy Castro, que publicou artigo na Folha de S.Paulo sugerindo a Donald Trump o suicídio como saída política para a crise que atravessa nos Estados Unidos. No texto, ele diz que Jair Bolsonaro poderia imitar o presidente americano. Castro comparou a situação a de Getúlio Vargas, ex-presidente do Brasil que se matou em 1954 para evitar uma deposição iminente e acabou velado como mártir. Já Noblat compartilhou um trecho do texto de Castro em seu Twitter.

O jornalista Ricardo Noblat publicou o artigo de Castro em suas redes sociais. Após a repercussão, ele apagou as publicações originais e disse que apenas compartilhou o artigo como parte de um “clipping diário da mídia” que costuma fazer. O jornalista desejou “vida longa” para Bolsonaro, “para que ele possa colher o que plantou”. De acordo com Mendonça, os dois jornalistas “chegaram ao fundo do poço” e podem ser punidos com até dois anos de prisão. “Apenas pessoas irresponsáveis cometem esse crime contra chefes de Estado de duas grandes nações. […] Por isso, requisitarei a abertura de Inquérito Policial para apurar ambas as condutas”, publicou o ministro em seu Twitter.

A postagem de Mendonça veio após críticas ao texto de Castro de setores próximos ao governo de Jair Bolsonaro. O ministro das Comunicações, Fabio Faria, foi um dos que elogiou publicamente a postura do ministro da Justiça.

(Por Gustavo R. Lima, da Redação, com Agência Estado)