Política: MINISTÉRIO PÚBLICO ENTRA COM IMPUGNAÇÃO DA CANDIDATURA DE PAULO MAC DONALD EM FOZ

Um dos fortes candidatos na disputa pela prefeitura em Foz do Iguaçu, o ex-prefeito enfrenta agora mais um obstáculo na Justiça Eleitoral.

O Ministério Público do Paraná (MP/PR), entrou nesta terça-feira (29) com representação junto a Justiça Eleitoral, pela qual busca impugnar o registro da candidatura a prefeito de Foz do Iguaçu do ex-prefeito Paulo Mac Donald Ghisi (Coligação “QUEM AMA CUIDA), em razão de condenação do candidato por improbidade administrativa e por “rejeição de contas” nas Gestões do ex-prefeito de Foz do Iguaçu, nos exercícios fiscais de 2005/2008 e 2009/2012.

Segundo apurado pelo jornalismo do O IGUASSU, tanto a condenação por improbidade administrativa de Mac Donald, quanto suas contas como prefeito da “Terra das Cataratas”, não teriam “trânsito em julgado” e, portanto, delas caberiam recursos.

“..Desta feita, com a mesma pendência que resultou em sua inelegibilidade no pleito de 2016, o requerido volta a submeter seu nome ao escrutínio público, o que se mostra inviável…” , destaca o Promotor de Justiça André Gustavo de Castro Ribeiro (foto ao lado), que apresentou a Ação de Impugnação de Candidatura em desfavor do ex-prefeito Mac Donald (que governou Foz do Iguaçu de 2005 a 2012).

Segundo fontes deste canal de comunicação digital junto a coordenação da campanha de Paulo Mac Donald Ghisi, caso a Justiça Eleitoral em Foz do Iguaçu de provimento a representação do MP/PR contra o ex-prefeito, haverá recurso na respectiva instância superior. Ainda segundo as mesmas fontes, a campanha de Mac Donald segue normalmente.

“Importante ressaltar que em nenhum momento, Paulo Mac Donald foi condenado por enriquecimento ilícito. Ele jamais se apropriou de recursos públicos. Cremos na Justiça e temos respeito pelo trabalho do MP, mas não podemos concordar e vamos recorrer, dentro do que a lei vigente permite, de qualquer ato que tente impedir o retorno do ex-prefeito ao comando do Executivo de nossa cidade”, completou nossa fonte, que pediu para não ser identificada.

IMAGEM DE PARTE DA REPRESENTAÇÃO DO MP

A Redação do O IGUASSU, dando, como é de costume, amplo direito ao contraditório, publica adiante “Nota a Imprensa” que nos foi enviada, as 12:12h desta quarta-feira (30), pela campanha do candidato Paulo Mac Donald:

NOTA A IMPRENSA

“A assessoria do candidato da coligação “Quem Ama Cuida”, Paulo Mac Donald Ghisi, informa:

O pedido de impugnação apresentado contra a candidatura leva em consideração algumas condenações administrativas e judiciais que já foram superadas por novas decisões judiciais. Repetiram os mesmos argumentos da impugnação de 2016 sem considerar que o quadro mudou completamente porque Paulo Mac Donald obteve vitórias na Justiça superior, reformando todas as decisões. Serenamente aguardaremos a decisão do juiz sobre o pedido, enquanto a campanha seguirá normalmente.”

(Da Redação do O IGUASSU)