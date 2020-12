Política: LAVA JATO QUERIA PRENDER MINISTROS TOFFOLI E GILMAR MENDES DO STF

A afirmação faz parte de entrevista ao jornalista Caio Junqueira, e vai ao ar neste domingo, a partir das 19h20.

Neto falou pela primeira vez sobre o episódio e disse que a intenção da força-tarefa era prender Gilmar Mendes e José Antonio Dias Toffoli. Após ficar preso por pouco mais de um ano por crimes como estelionato, furto qualificado, apropriação indébita e até tráfico de drogas, Neto foi solto em outubro e faz revelações inéditas sobre uma das maiores polêmicas da política nacional nos últimos tempos.

O hacker assume os crimes que cometeu e revela se foi — ou não — pago por alguém. Ele confessou ter invadido as contas de telefone de quase duzentas autoridades e vazado conversas particulares para a imprensa. As mensagens deram origem a uma série de reportagens do “The Intercept Brasil” e de outros 7 veículos de comunicação, como a revista Veja e o jornal Folha de S. Paulo.

Ele também explica o que o motivou a invadir as contas de telefone e como conseguiu fazer isso. Revela, também, que viu conversas de celebridades, como o jogador Neymar.

E mais: diz que o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol estavam interessados particularmente na condenação do ex-presidente Lula. Os repórteres da CNN também contam um pouco da história do hacker –um jovem estudante de direito, com histórico de crimes e uma vida solitária.

O passo a passo, a cronologia das invasões, que teriam começado com o filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro.

