Política: EDUCAÇÃO É PRIORIDADE NO MANDATO DE GIACOBO

Deputado destinou recursos para o Paraná em 2020. Entre os municípios beneficiados estão: Foz do Iguaçu, Cascavel, Palotina, Medianeira, Diamante do Sul, Santa Cruz de Monte Castelo, Paraíso do Norte, Matelândia, Santa Helena e Três Barras do Paraná.

O deputado Fernando Giacobo (PL) destacou na última semana, os investimentos destinados à área da educação no Paraná e que contaram com apoio do parlamentar através de emendas ou articulação junto ao governo federal. “A educação foi fortemente afetada com o aumento de casos de covid. Desde março do ano passado as aulas presenciais adotaram o ensino a distância como meio de amenizar o impacto da pandemia. Mesmo com o novo modelo de ensino, não deixamos de investir na estrutura escolar“, disse Giacobo.

Parceiro de longa data no apoio às universidades paranaenses, a atuação do deputado garantiu mais de R$ 2 milhões em recursos para as obras do Parque Científico e Tecnológico no campus de Medianeira da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Giacobo também confirmou a destinação de R$ 750 mil para a primeira fase da construção do ginásio de esportes coberto da Unioeste de Foz do Iguaçu e de R$ 500 mil para a construção de um centro de convivência para os estudantes e servidores na Universidade Federal do Paraná em Palotina.

“Além de fazer da sala de aula um espaço de ensino, é essencial que esse espaço seja bom o bastante, com material e estrutura adequados. Os estudantes do ensino público precisam de um ambiente agradável e mais satisfatório possível, trabalhamos durante toda a pandemia para equipar e restaurar as escolas, universidades e meios de transporte”, afirmou Giacobo.

Escolas

O deputado destinou emenda parlamentar de R$ 640 mil para compra de equipamentos de climatização às escolas de Matelândia (R$ 387 mil) e Três Barras do Paraná (R$ 250 mil), além de R$ 678 mil de dois ônibus escolares em Santa Helena (R$ 452 mil) e um ônibus escolar em Paraíso do Norte (R$ 226 mil).

Já em fase de licitação, Giacobo acompanha o investimento de R$ 4 milhões viabilizado pelo seu mandato, para a construção de uma escola com 12 salas para atender uma histórica demanda dos moradores do Bairro Morumbi, em Cascavel.

Giacobo entregou o novo bloco de salas de pós graduação da Unioeste de Foz do Iguaçu e ônibus escolares para as cidades de Diamante do Sul (dois veículos) e Santa Cruz de Monte Castelo (um veículo). “Investir em estrutura também é acreditar em educação pública de qualidade. A educação forma cidadãos comprometidos e capazes, além de proporcionar qualidade de vida e um futuro melhor para nossas crianças e adolescentes”, completou.

(Da Redação com Assessoria)