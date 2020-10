Política: DINHEIRO PARA ENFRENTAMENTO DA CONVID-19 FOI PARAR EM ENTIDADE DA PRIMEIRA-DAMA MICHELLE

Doação de R$ 7,5 milhões da Marfrig para comprar 100 mil testes da covid-19 foi desviada para entidade presidida or Michelle Bolsonaro e distribuída por ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos.

O governo desviou para o programa de Michelle Bolsonaro 7 milhões e meio de reais que a Mafrig doou ao Ministério da Saúde para comprar 100 mil testes da covid-19.

Segundo a Folha de S.Paulo, a verba foi repassada para instituições missionárias evangélicas ligadas à ministro da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, sem edital de concorrência.

Processo

Michelle Bolsonaro está processa o conjunto Detonautas por ter gravado uma canção ironizando depósitos de 89 mil reais feitos na conta da primeira-dama pelo subtenente da PM-RJ Fabrício Queiroz, investigado pelo MP-RJ por uso de dinheiro público em negócios privados, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Queiroz teria cometido os supostos crimes pelos quais é investigado, à época em que era “guarda-livros” do gabinete do primogênito de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

