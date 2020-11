Política: CONCURSO PARA A POLÍCIA MILITAR TEM NOVA DATA DEFINIDA

Com a formação, o aluno será promovido a soldado de primeira classe e passa a receber salário inicial de R$ 4.263,67.

A Prova de Conhecimentos do concurso para contratação de 2,4 mil policiais e bombeiros militares está prevista para 28 de março de 2021. Depois de adiada por causa da pandemia, a nova data foi estabelecida após tratativas junto à Secretaria de Estado da Saúde. O novo edital está disponível no site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná a partir das 19 horas desta quinta-feira (29).

O documento alerta que, de acordo com a evolução do quadro epidemiológico da Covid-19, a data poderá ser alterada novamente. Os demais atos do concurso serão divulgados posteriormente.

O Governo do Estado, a Secretaria da Segurança Pública e o Comando da Polícia Militar estão unindo esforços para dar continuidade ao concurso público. Segundo dados da UNiversidade Federal do Paraná, houve 137.377 inscrições para a vaga de soldado e 18.324 para bombeiro militar.

VAGAS – São ofertadas 2 mil vagas para policial militar e 400 vagas para bombeiro militar. O concurso é composto pela Prova de Conhecimentos, Exame de Capacidade Física (ECAFI); Exame de Sanidade Física (ESAFI); Avaliação Psicológica (AP) e Investigação Social (IS).

Após a aprovação em todas as etapas previstas em edital, o candidato participa de Curso de Formação de Praças (CFP), que contempla matérias ligadas à Deontologia Policial Militar; Legislação Especial e Institucional; Metodologia Científica; Noções de Direito Constitucional e Civil; Polícia Comunitária; Defesa Pessoal; e Direitos Humanos, entre outros.

Nesse período, o soldado de segunda classe recebe uma bolsa-auxílio de R$ 1.933,63. Com a formação, o aluno será promovido a soldado de primeira classe e passa a receber salário inicial de R$ 4.263,67.

