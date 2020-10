Política: BRASIL É SEVERAMENTE AMEAÇADO EM DEBATE ENTRE TRUMP E BIND

“E se vocês (Brasil) não pararem (de destruir a floresta), então vocês sofrerão significativas consequências econômicas”, ameaçou Joe Biden, candidato democrata a presidência da maior potência mundial.



Como já se tornou tradicional dos debates nos Estados Unidos, a questão ambiental apareceu com força no primeiro encontro entre os postulantes ao pleito de 2020, Donald Trump e Joe Biden (foto ao lado).

Vice-presidente dos EUA durante a gestão Barack Obama, Biden tratou do tema em um discurso que respingou até no Brasil. O candidato democrata voltou a citar a ideia de criar um fundo mundial de US$ 20 bilhões para que o Brasil “pare de destruir a floresta”. Caso contrário, ele diz que ameaçaria o país com consequências econômicas.

“As florestas tropicais do Brasil estão sendo destruídas. Mais carbono é absorvido naquela floresta do que é emitido pelos Estados Unidos. Vou garantir que vários países se juntem e digam (ao Brasil): aqui estão 20 bilhões de dólares. Parem de destruir a floresta. E se vocês (Brasil) não pararem (de destruir a floresta), então vocês sofrerão significativas consequências econômicas”, disse o democrata.

Para 60% dos espectadores do primeiro debate presidencial dos Estados Unidos, Joe Biden se saiu melhor do que Donald Trump (foto ao lado), segundo pesquisa da CNN americana. Pelo levantamento, 28% disseram que Trump foi o vencedor da noite. Os dois estiveram pela primeira vez frente a frente na noite desta terça-feira (29).

Em entrevistas com os mesmos eleitores realizadas antes do debate, 56% disseram que esperavam que Biden fosse o vencedor, enquanto 43% acreditavam que Trump seria superior.

No primeiro debate de 2020, cerca de dois terços dos espectadores disseram que as respostas de Biden foram mais verdadeiras do que as de Trump e seus ataques ao presidente foram vistos com mais frequência como justos (65% opinaram favoravelmente a Biden neste quesito, enquanto 29% concordaram com Trump).

Biden venceu o debate

No geral, 69% disseram que os ataques de Biden em Trump foram justos, enquanto apenas 32% viram os ataques de Trump dessa forma.

A pesquisa foi projetada para representar os eleitores registrados que assistiram ao debate desta noite; não representa a opinião de todos os americanos.

Os eleitores que assistiram ao debate eram mais partidários do que os americanos como um todo, 35% identificados como independentes ou não partidários em comparação com cerca de 40% do público em geral, e o grupo de observadores do debate era mais democrata do que uma pesquisa típica de todos os adultos, com 39% se identificando como democratas e 25% como republicanos.

A pesquisa pós-debate da CNN foi conduzida pelo SSRS por telefone e inclui entrevistas com 568 eleitores registrados que assistiram ao debate de 29 de setembro.

Os resultados entre os observadores de debates têm uma margem de erro amostral de mais ou menos 6,3 pontos percentuais.

Os participantes foram entrevistados originalmente de 22 a 27 de setembro por telefone ou online, e indicaram que planejavam assistir ao debate e que estariam dispostos a ser entrevistados novamente quando ele acabasse.

Os entrevistados inicialmente contatados online são membros do SSRS Opinion Panel, um painel com base em probabilidades com representação nacional.

(Da Redação com CNN)