Política: A NOVE DIAS DE DEIXAR MANDATO, CRIVELLA É PRESO POR CORRUPÇÃO NO RIO

O Ministério Público do Rio e a Polícia Civil fluminense prenderam na manhã desta terça, 22, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos). Ex-senador, ex-ministro da Pesca no governo Dilma Rousseff e bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus de Edir Macedo, Crivella é acusado de participação em um esquema de corrupção na prefeitura do Rio e foi detido por policiais em casa, a nove dias do encerramento do mandato.

Na mesma operação, foram presos o empresário Rafael Alves e o delegado aposentado Fernando Moraes, ex-vereador e que foi chefe da Divisão Antissequestro. O ex-senador Eduardo Lopes também é alvo da ação, mas não foi encontrado.

As prisões são desdobramento da Operação Hades. Segundo o MP do Rio, Alves receberia propina de empresas para, em troca, facilitar a assinatura de contratos e o pagamento de dívidas no Executivo municipal. Ele é irmão de Marcelo Alves, que foi presidente da Riotur.

(Por Landerson Travensolli, da Redação, com Agência Estado)