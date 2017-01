POLICIAL MILITAR DE FOLGA REAGE A ASSALTO E É ASSASSINADO, EM CASCAVEL

Um policial militar de folga foi morto ao reagir a um assalto na noite de sábado (20), em Cascavel. Segundo as investigações, o agente estava em uma tabacaria, quando dois homens chegaram e anunciaram o assalto. Três suspeitos foram presos logo após o crime.

Após lutar com os ladrões e persegui-los, Anderson Pelegrini, de 33 anos, foi atingido por um disparo no rosto. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Universitário, mas não resistiu e morreu durante a cirurgia. Durante a luta com os assaltantes, o policial teve a arma roubada.

O carro em que os criminosos usaram no assalto fugiram havia sido roubado uma hora antes do assalto no Centro da cidade. Um deles foi reconhecido por testemunhas.

O corpo de Pelegrini, que estava na PM desde 2012 e atuava no Pelotão de Choque, será velado na casa dos pais, no Bairro São Cristóvão. O sepultamento está marcado para segunda (23), no Cemitério Central.

No dia 14, foi registrado outro caso de latrocínio envolvendo um policial militar em Cascavel. Venilson Fonseca Dutra, de 53 anos, era aposentado e foi morto por assaltantes que invadiram a casa onde morava.

Segundo a polícia, ao perceber a movimentação, ele pegou a arma e começou a trocar tiros com os ladrões. Atingido na mão e no tórax, Dutra também chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

Três suspeitos foram presos. E, na busca pelos responsáveis pelo crime, um adolescente de 16 anos morreu em confronto com a polícia.

Desde o início do ano, já foram registradas sete assassinatos em Cascavel.

