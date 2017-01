POLICIAIS DOS EUA EVITAM USO DA FORÇA APÓS TENSÃO RACIAL, DIZ PESQUISA

O chamado “efeito Ferguson” —policiais que recuam nas abordagens, com medo de que, no futuro, seus atos sejam questionados— tem sido discutido, mas nunca foi realmente quantificado.

Um estudo sugere que o efeito é uma realidade, com três quartos dos policiais pesquisados dizendo que hesitam em usar a força, mesmo quando é apropriada, e estão menos dispostos a parar e questionar suspeitos.

O Centro de Pesquisas Pew, uma instituição apartidária, questionou cerca de 8.000 policiais de departamentos com no mínimo cem agentes entre 19 de maio e 14 de agosto do ano passado.

A maioria das entrevistas ocorreu antes dos ataques a tiros que mataram cinco policiais em Dallas, no Texas, em 8 de julho, e três em Baton Rouge, no Estado da Louisiana, no dia 17 do mesmo mês.

O que ele descobriu foi um medo significativo entre os policiais sobre sua segurança e de praticar alguns dos atos cotidianos de policiamento.

O estudo também mostra uma grande diferença em como policiais brancos e negros veem os protestos que ocorreram depois das mortes de suspeitos negros nos últimos anos.

Os agentes negros acreditam que os protestos são atos genuínos de desobediência civil destinados a responsabilizar a polícia, enquanto os brancos são mais céticos sobre os motivos dos manifestantes.

“Policiais brancos e negros têm opiniões muito diferentes sobre onde nos situamos como país em termos de alcançar direitos iguais“, disse Kim Parker, diretora de pesquisa de tendências sociais no Centro Pew.

Algumas das principais conclusões:

– 86% dos policiais disseram que os encontros fatais entre negros e policiais tornaram o policiamento mais difícil

– 93% disseram estar mais preocupados com a segurança

– 76% disseram que relutam mais em usar a força quando apropriada

– 75% disseram que as interações entre policiais e negros se tornaram mais tensas

– 72% disseram que eles ou seus colegas relutam mais em parar e questionar pessoas que parecem suspeitas.

Em 2014, um policial branco em Ferguson, no Estado do Missouri, matou a tiros o adolescente negro Michael Brown, desencadeando um movimento que atraiu maior atenção para o uso da força pela polícia, especialmente contra os cidadãos negros.

Desde então, outros encontros fatais com a polícia em cidades como Baltimore, Baton Rouge, Milwaukee, Chicago e Nova York colocaram os policiais sob os holofotes, especialmente com vídeos que captam esses eventos.

Há uma preocupação, amplamente compartilhada em discussões internas, de policiais que evitam parar pessoas suspeitas ou outras formas de policiamento por medo de serem considerados racistas.

Mas a pesquisa Pew oferece a primeira prova nacional de que essas preocupações podem estar tendo um impacto real em como os policiais trabalham.

“Os policiais estão preocupados com não ser o próximo vídeo viral, e isso influencia o que eles fazem e como fazem, e como pensam nisso“, disse Darrel Stephens, diretor-executivo da Associação de Delegados de Grandes Cidades.

Ele acrescentou que não acredita que isso seja generalizado ou que os policiais estejam fazendo vista grossa, “mas ainda acredito que em uma situação em que há uma suspeita razoável…nessas eles fazem a abordagem“.

A pesquisa também sugeriu uma divisão entre a polícia e as comunidades que elas atendem sobre algumas questões sociais do momento.

Por exemplo, dois terços de todos os policiais disseram que encontros mortais com negros são incidentes isolados, mas 60% do público em geral disseram acreditar que são sinais de um problema maior entre a polícia e os negros.

