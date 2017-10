Polícia recupera carro roubado com placas clonadas na PIA

A Polícia Rodoviária Federal de Foz do Iguaçu recuperou um veículo Voyage na Ponte Internacional da Amizade no início da noite deste sábado (7).

De acordo com a PRF, o carro tem placas de Balneário Camboriú, porém, foi roubado no dia 28 de setembro deste ano na cidade de Agudos do Sul, litoral do estado.

O motorista paraguaio de 41 anos, relatou que levaria o carro até o Paraguai e receberia o valor de R$ 500 para cruzar a fronteira.

O carro e o motorista foram encaminhados a 6ª Sub Divisão Policial de Foz do Iguaçu.