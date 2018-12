POLÍCIA PRENDE DUAS PESSOAS ENVOLVIDAS COM DRONES EM ESPAÇO AÉREO DE AEROPORTO EM LONDRES

Responsável por voos dos drones pode ser condenados a até cinco anos de prisão e a pagar multas elevadas

Duas pessoas foram detidas por suposto envolvimento no uso de drones no Aeroporto de Gatwick, em Londres, informou a polícia neste sábado (22), após três dias de perturbações que fizeram milhares de pessoas perderem seus voos.

Os responsáveis pelos voos dos drones podem ser condenados a até cinco anos de prisão e a pagar multas elevadas. A legislação britânica estipula que drones não podem ser utilizados a menos de 1km de um aeroporto e que não podem superar uma altitude de 122 metros.

“Com base em nossas investigações pelo uso criminoso de drones, o que alterou seriamente os voos de saída e chegada do Aeroporto de Gatwick, a polícia de Sussex realizou duas prisões por volta das 22h (hora local) de 21 de dezembro”, informou o superintendente da polícia James Collis.

Os drones foram vistos pela primeira vez voando em torno de Gatwick, o segundo aeroporto do Reino Unido, na quarta-feira (19), o que obrigou o fechamento da pista e provocou o caos para mais de 120 mil pessoas a poucos dias do Natal.

Segundo o comunicado da polícia, a investigação segue em andamento. “Seguimos pedindo à população e aos passageiros na região de Gatwick que fiquem atentos e nos ajudem comunicando imediatamente qualquer informação”.

O aeroporto londrino voltou a operar nesta sexta (21), apesar da última aparição de um drone, às 17h10 GMT (15h10 de Brasília), o que provocou uma breve suspensão dos voos.

O aeroporto reabriu a sua única pista pela manhã, depois de ficar paralisado por quase 36 horas devido à presença insistente de drones de origem desconhecida, um incidente “sem precedentes”, segundo o governo.

Embora os misteriosos drones não tenham sido interceptados, a reabertura foi possível informou o diretor de operações da Gatwick, Chris Woodroofe, sem dar mais detalhes.

O exército usou tecnologia de ponta para procurar os dispositivos. A polícia tinha considerado abater os drones, uma possibilidade descartada pelas autoridades em um primeiro momento.

Gatwick foi fechado na quarta às 21h GMT (19h de Brasília) quando dois drones foram observados sobrevoando a área da pista. O local foi reaberto por alguns minutos durante a noite e voltou a fechar às 3h45 GMT (1h45 de Brasília), quando os drones foram novamente detectados.

No total, os drones foram observados 50 vezes em 24 horas.

O diretor-geral do aeroporto, Stewart Wingate, denunciou uma “atividade direcionada com o objetivo de fechar o aeroporto e causar o maior número de distúrbios pouco antes do Natal”.

A polícia afirmou que este foi um “ato deliberado que busca perturbar o funcionamento do aeroporto”, mas ressaltou que “não há absolutamente nenhuma evidência que sugira um vínculo terrorista”.

(Com G1)