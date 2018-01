POLÍCIA INVESTIGA CAUSAS DO INCÊNDIO QUE MATOU IRMÃ DO FINALISTA DO ‘THE VOICE KIDS’, EM FOZ DO IGUAÇU

Polícia também quer descobrir se algum responsável estava no local; casa pegou fogo na noite de segunda-feira (8)

As investigações para apurar as causas do incêndio que matou a irmã de Juan Carlos Poca, finalista do “The Voice Kids” em 2017, já começaram. A menina de sete anos estava na casa que pegou fogo na noite de segunda-feira (8) no Bairro Cidade Nova, em Foz do Iguaçu.

A polícia também quer descobrir se algum responsável estava no local. O que se sabe, até agora, é que oito pessoas moravam na casa – três adultos e cinco crianças.

Dellanie Elisse Cassiano Poca tinha síndrome de down. Na terça (9), o cantor declarou, em uma publicação no Facebook, o amor à irmã e agradeceu pela coragem recebida dela em momentos difíceis.

Juan não estava na casa na hora do incêndio. Ele mora com uma irmã mais velha em outro local.

Outra criança, de dois anos, que estava na casa precisou ser internada. O estado de saúde dela é estável. Duas pessoas que ajudaram no resgate ficaram feridas e também receberam atendimento.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, um curto-circuito pode ter causado o incêndio, que teve início por volta das 20h30. Uma explosão chegou a ser ouvida depois de faíscas. Uma panela de pressão que explodiu também foi encontrada sobre o fogão.

(Com G1)