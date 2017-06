Polícia identifica atirador que matou ladrão em lanchonete

O jovem assassinado na manhã de quinta-feira (22) durante tentativa de assalto a uma lanchonete no bairro Porto Meira, em Foz do Iguaçu, foi identificado por amigos. Apesar da identificação, o corpo de Anderson Carlos Ribeiro de Souza, de 24 anos, continua no Instituto Médico Legal, pois só será liberado por familiares.

O homem que teria atirado contra Souza também foi identificado pela polícia, com base nos depoimentos das testemunhas que presenciaram a ação. O suspeito deve se apresentar nas próximas horas e entregar a pistola utilizada no assassinato.

Testemunhas contaram que o atirador acompanhou a ação de Souza e atirou diversas vezes contra ele durante o assalto as funcionárias da lanchonete. No bolso do assaltante os policiais encontraram pertences das vítimas que estavam no local.

Souza já era conhecido da polícia de Foz do Iguaçu, ele tinha passagem por tráfico de drogas e receptação. Em novembro do ano passado, ele trocou tiros com policiais que faziam uma operação na Favela da Batalha, na periferia da cidade, e conseguiu escapar.