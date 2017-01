POLÍCIA FEDERAL INVESTIGA MORTE DE HOMEM PRESO PELA RECEITA EM FOZ

A Polícia Federal, em Foz do Iguaçu, vai investigar a morte de um homem que foi preso por fiscais da Receita Federal, na Ponte da Amizade. De acordo com funcionários da Receita, Ademir Gonçalves Costa, de 39 anos, foi preso após ser abordado.

Ademir trabalhava com vendas em Ciudad del Este, no lado paraguaio da fronteira. Ele voltava do trabalho quando houve a abordagem. Os fiscais dizem que ele resistiu e acabou detido.

O homem foi algemado e levado a uma sala dentro do escritório da Receita. No local, ele passou mal e morreu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Foz. Segundo familiares que já fizeram o reconhecimento, o corpo apresenta sinais de hematomas. Eles também alegam que os fiscais usaram spray de pimenta para tentar imobilizá-lo. Os parentes de Ademir dizem que ele era alérgico ao spray e acreditam que isso tenha causado a morte.

O IML ainda não apresentou um laudo oficial sobre a causa da morte. Em nota, a Receita Federal diz que o homem foi atendido por socorristas do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), assim que foi detido, devido ao estado alterado.

Segundo o órgão, o homem teve uma convulsão e expeliu sangue e um pedaço de plástico pela boca, vindo a morrer em seguida. A Receita, porém, não confirma o uso do spray de pimenta por parte dos servidores.

