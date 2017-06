Polícia Federal indicia investigados na 40ª fase da Operação Lava Jato

Entre os crimes apontados no relatório da delegada Renata Rodrigues, estão corrupção e lavagem de dinheiro.

Segundo as investigações, o ex-gerente usou a Lei de Repatriação para lavar dinheiro. Ele tinha R$ 48 milhões em contas nas Bahamas e, no fim de 2016, fez a regularização cambial do valor, alegando que os recursos surgiram da venda de um imóvel.