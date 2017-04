POLÍCIA APREENDE CAMINHÃO CARREGADO DE CALÇADOS ROUBADOS EM FOZ DO IGUAÇU

Um caminhão carregado com calçados roubados foi apreendido na manhã desta segunda-feira (10) em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O motorista e o auxiliar foram presos suspeitos de receptação.

Segundo a polícia, que vinha investigando o caso, os calçados haviam sido roubados em março de uma transportadora da cidade. As caixas com as mercadorias estavam sendo transportadas em um caminhão com placas de Umuarama, no noroeste.