PM PRENDE GRUPO SUSPEITO DE ROUBAR AO MENOS 8 PESSOAS EM CASCAVEL

A Polícia Militar (PM) prendeu quatro suspeitos de roubar ao menos oito pessoas Cascavel, na manhã deste sábado (28). Os homens cometeram os crimes por três bairros por onde passaram de carro, usando uma chave de fenda para ameaçar as vítimas. Segundo a PM, a maioria das pessoas roubadas estava em pontos de ônibus.

Após denúncias, equipes da PM abordaram um veículo com quatro ocupantes e encontraram os produtos roubados. Três homens foram presos e um menor de idade foi apreendido. Dois suspeitos já tinham passagem pela polícia. Todos foram encaminhados à delegacia da cidade.

As vítimas reconheceram os assaltantes e os objetos roubados foram recuperados.

A polícia explicou que os crimes foram cometidos em um trajeto que passa pelos bairros São Cristóvão, Periolo e Bela Vista. Após a sequência de roubos, os homens foram até um posto de combustível para comprar cerveja. De acordo com a PM, imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostram dois suspeitos comemorando o resultado dos assaltos.

Ainda segundo a PM, até as 15h deste sábado, oito pessoas estiveram na Delegacia de Cascavel para registrar Boletins de Ocorrência sobre assaltos. Todas descreveram os suspeitos com as mesmas características e disseram que eles estavam em um carro preto e usavam uma chave de fenda para ameaçá-las.

Além dos objetos roubados, também foram apreendidas uma pequena quantidade de drogas e munição. O carro usado para cometer os crimes também foi apreendido.

