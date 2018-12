PM JÁ DISTRIBUIU 9,5 MIL PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO NAS PRAIAS

A Polícia Militar e Corpo de Bombeiros distribuem pulseirinhas de identificação durante toda a temporada

Desde o início da Operação Verão 2018/2019 foram entregues 9,5 mil pulseirinhas para que as crianças sejam localizadas rapidamente, caso de afastem de seus pais ou responsáveis. Elas também estão disponíveis para idosos e pessoas com necessidades especiais.

“A distribuição de pulseirinhas é um mecanismo que utilizamos há muito tempo para identificar as crianças. No verão passado tivemos diversos casos de crianças que se perderam de seus pais e responsáveis e graças ao cadastro e a utilização da pulseira foram encontradas rapidamente”, explicou o comandante do 9° Batalhão de Polícia Militar e coordenador Operacional da Operação Verão Paraná 2018/2019, tenente-coronel Rui Nóe Barroso Torres.

De acordo com ele, é preocupante a quantidade de crianças perdidas nas praias. Desde o início da Operação Verão Paraná 2018/2019, em 21 de dezembro, foram registrados 168 casos em todo o Litoral. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve situações em que criança ficou mais de uma hora esperando pelos pais no posto de Guarda-Vidas, após serem amparadas pelos bombeiros.

Em alguns casos, as crianças foram localizadas a mais de dois quilômetros de distância do local de saída, pois é comum perderem a referência de onde estão e, com a grande quantidade de pessoas e de guarda-sóis na areia, não encontram o caminho de volta.

“Na temporada passada registramos mais de 600 crianças perdidas na praia. As pulseirinhas ajudam a localizá-las, além de outras pessoas que necessitam de acompanhamento permanente. Por isso, reforçamos a necessidade das pessoas aderirem a essa medida preventiva e que tenham atenção ao levar crianças para a areia”, disse o comandante do 8° Grupamento de Bombeiros, tenente-coronel Gerson Gross.

As pulseirinhas de identificação são entregues em pontos específicos dos balneários de toda a orla de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, em locais com grande circulação de pessoas. O público pode também obtê-las nos módulos móveis da Polícia Militar ou nos Postos de Guarda-Vidas.

A pulseira contém dois campos para preenchimento: nome completo e telefone dos pais e/ou responsável. A orientação para evitar este tipo de situação é nunca deixar as crianças sozinhas, ter sempre um adulto por perto, além de orientá-las que, caso se percam, procurem um guarda-vidas (bombeiro) ou policial militar.

(Com AEN)