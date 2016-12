PM CONFESSOU ASSASSINATO DE EMBAIXADOR, AFIRMA A POLÍCIA

O delegado de polícia Evaristo Pontes Magalhães, da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), afirmou em entrevista que o policial militar Sérgio Gomes Moreira Filho, de 29 anos, confessou ter matado o embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis.

De acordo com o policial, a viúva do embaixador, Françoise Amiridis, de 40 anos, não participou do assassinato, mas teria encomendado o crime por R$ 80 mil.

A Justiça do Rio de Janeiro decretou na noite de hoje a prisão temporária do policial militar, da mulher do embaixador e de Eduardo Moreira de Melo, de 24 anos, primo do policial, que o ajudou a se livrar do corpo.

O PM e a embaixatriz confirmaram que mantinham uma relação amorosa, desconhecida pelo diplomata. Os dois se conheciam há seis meses.

A hipótese para o motivo do crime, segundo o delegado, seria “ficar com os bens [de Amiridis] e curtir a vida ao lado do policial”.

Os envolvidos são mantidos na Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense, em Belford Roxo.

O caso

O embaixador Kyriakos Amiridis, a mulher e a filha de dez anos moravam em Brasília e estavam no Rio para as festas de fim de ano. Ele teria sido visto pela última vez na noite de segunda-feira, dia 26.

Seu desaparecimento só foi comunicado à polícia 48 horas após o sumiço.

Ontem, dia 29, um carro com as mesmas características e placas de um veículo que tinha sido alugado pelo embaixador foi localizado carbonizado embaixo do viaduto Arco Metropolitano, em Nova Iguaçu. Dentro do veículo foi encontrado um corpo.

Os responsáveis pela investigação ouvidos pelo site UOL dizem estar convictos de que o corpo é do diplomata, mas o Instituto Médico Legal (IML) ainda irá realizar exames conclusivos sobre o cadáver.

