PM alerta para golpe usando nome da corporação

O comando do 14º Batalhão de Polícia Militar de Foz do Iguaçu, emitiu um alerta para a população, referente a estelionatários que estão usando o nome da corporação para aplicar golpes em comerciantes de cidade.

De acordo com a nota da polícia, a fraude é realizada por meio de contato telefônico, no qual o criminoso diz ser militar e pertencente ao 14º BPM, solicitando a compra de algum produto para a corporação e a inserção de créditos em celular de forma “fiado”. A polícia tomou conhecimento da situação após um comerciante e entregar dois botijões de gás na unidade. A vítima relatou ainda que neste caso, inseriu R$ 50 em créditos para um celular.

A PM destaca que “em hipótese alguma é solicitado pela PM a inserção de créditos em celulares, além de que esses golpistas têm utilizado telefones com DDD diferente do 45, de nossa cidade. Caso alguém desconfie que esteja sendo alvo deste golpe, o 14ºBPM orienta que solicite da pessoa um número de telefone fixo para confirmação dos dados e também ligue no 190 para realizar a denúncia”.