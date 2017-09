PLANO PLURIANUAL (PPA) DE FOZ DO IGUAÇU É DISCUTIDO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura de Foz do Iguaçu realizou nesta sexta-feira (15), no auditório da Fundação Cultural, uma audiência pública para discutir a elaboração do Plano Plurianual de Aplicações (PPA) 2018 / 2021.

O PPA é um instrumento previsto no art. 165 da Constituição Federal – regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998 – destinado a organizar e viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos estabelecidos pelo Governo Federal, Estadual e Municipal ao longo de quatro anos.

Durante a audiência, foram apresentadas diretrizes para modernizar a máquina pública, melhorar o ambiente de negócios, implantação de políticas permanentes, saneamento básico, revitalização de rios, desenvolvimento econômico e estratégias para a captação de recursos, além de outras diretrizes.

Segundo o prefeito Chico Brasileiro, o município baseia-se nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para definir as diretrizes do PPA. Ainda segundo ele, as diretrizes apresentadas na audiência vão de encontro com as reivindicações da população. Além de ações na saúde, educação, segurança, infraestrutura, a prefeitura também prevê um a construção de um parque municipal. “Nós estamos trabalhando, para que possamos ter um parque municipal, Foz do Iguaçu, é uma das cidades que necessita de ter um parque para que as famílias possam visitar e ter um momento de lazer”, afirmou.

A elaboração do PPA conta com a participação de todos os setores da prefeitura.

Com PMFI