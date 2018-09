PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA VAI INTENSIFICAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O SETOR

Retomada do Conselho, aumento do efetivo e principais ações foram discutidos em apresentação na Câmara

A atuação do Município na cooperação com os órgãos do setor foi um dos pontos de debate na reunião entre vereadores e o Secretário de Segurança Pública de Foz do Iguaçu, Reginaldo Silva, na manhã desta quarta-feira, 26 de setembro, na Câmara. A reativação do Conselho de Segurança e a criação do Plano Municipal de Segurança Pública foram assuntos abordados como medidas para intensificar e consolidar as políticas públicas nesta área.

O gestor destacou algumas prioridades como policiamento comunitário e a necessidade de reposição do efetivo da Guarda Municipal. “Na Guarda tem efetivo com idade avançada para atividade policial, apenas seis servidores com menos de 40 anos. O efetivo que teve o ingresso de 363 guardas municipais, atualmente é de 250, sendo 219 homens e 31 mulheres. Além desse quadro, há 130 vigias e agentes patrimoniais”.

Dentre as atividades da Guarda Municipal, o Secretário destacou algumas áreas de atuação: operacional, trânsito, defesa civil, projetos sociais, Gaeco, Patrulha Maria da Penha, Central de Monitoramento, Escoltas, Travessia de alunos, Gabinete de Gestão Integrada, grupamento de defesa ambiental; e grupamento de turismo, para melhorar a sensação de segurança aos turistas na cidade.

Concurso público

O Presidente da Casa, Rogério Quadros, destacou que a segurança pública é a “convivência pacífica entre todos”. O que, segundo ele, hoje há uma grande dificuldade em se atuar na área, uma vez que o Brasil é um país com muitas desigualdades sociais.

“Já existe um pedido ao Prefeito para concurso não só para agente patrimonial, mas guarda também para situações operacionais. Outra questão importante é que está bem relacionado com a Itaipu para vermos se vamos conseguir um veículo novo para a Defesa Civil, que atualmente conta com apenas um carro e trabalha 24 horas”, disse Reginaldo.

Parcerias e ações integradas

O gestor da pasta falou sobre parceria com universidades para atuação da segurança pública de forma integrada. Segundo ele, possuem parceria com a Unioeste para nos auxiliarem a criarem uma política de segurança pública para o município. Quem faz parte desse plano é: Polícia civil, Polícia Federal, Militar, Unila, Idesf.

O Conselho Municipal de Segurança Pública foi um dos aspectos que o gestor afirmou haver necessidade de reativação, uma vez que já tendo existido e ajudado em muito no passado, seria importante que ele voltasse à ativa. Houve questionamento do Vereador Celino Fertrin com relação à segurança dos servidores que atuam no Centro de Atenção Psico-social (CAPS).

Prevenção e capacitação

No sentido de prevenção à violência, há um trabalho de escolinha de trânsito itinerante, oficinas teatrais em escolas para tratar da prevenção à violência com crianças e adolescentes. De acordo com Secretário, serão mais de 200 apresentações até o final do ano para atuar nessa questão. Reginaldo Silva destacou que “uma ação é resgatar sistema de monitoramento com câmeras e outra etapa é ampliar o sistema, ao final serão mais de 280 câmeras instaladas. Queremos levar esse vídeo monitoramento para área rural também”.

A capacitação para manutenção do porte de arma de fogo foi feita em parceria com a polícia federal. “Esses cursos são muito caros, então desta vez conseguimos em parceria com a PF o curso gratuito. Desde o início de 2018 aproximadamente 95% dos Guardas realizaram instruções nesse sentido”, disse o secretário.

AIFU – Ação integrada de fiscalização urbana

A Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) comporta uma Câmara Técnica do Gabinete de Gestão Integrada (GGIM), a Guarda atua em conjunto com os demais órgãos de segurança e fiscalização. Até o momento 28 operações e fiscalizações em estabelecimentos, conforme legislação. Um dos pontos de debate com relação a isso foram as atuações de fiscalização nos bares que têm música ao vivo na cidade. Diversos Vereadores questionaram o gestor com relação a isso.

“Há algumas polêmicas que estão colocadas com relação à fiscalização urbana, mas acho que é bom deixar claro que não é o município, mas a AIFU que desenvolve essa fiscalização”, relatou o Vereador Anderson Andrade.

Ocorrências e estatísticas

Foram 2080 fiscalizações de trânsito; 152 veículos recuperados; 73 armas apreendidas. Veículos furtados 432 veículos furtados, 1º semestre de 2017; foram 378 no mesmo período de 2017. O centro e Vila A são os bairros em que esses índices são maiores. Em relação aos veículos roubados: 1º semestre de 2017 foram 291; quando no mesmo período de 2018 foram 134. “A média de Foz é uma das maiores do Paraná, que é a de recuperação de veículos roubados ou furtados”, enfatizou o Secretário.

“Com relação às ações rotineiras deste ano, foram: 5.330 ocorrências atendidas até 31 de agosto em Foz, dentre elas: 45 veículos recuperados; 51 menores apreendidos; 459 ações de policiamento de evento; 17 armas apreendidas; 109 conduções; 699 apoios a outros órgãos municipais, estaduais e federais. Nos últimos meses foram instalados 26 novos postos de alarmes em CMEIs e escolas”, explanou o Secretário.

(Com CMFI)