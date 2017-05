PLANEJAMENTO PREPARA SEGUNDA ETAPA DO PLANO DIRETOR

A Lei do Plano Diretor que vai determinar diretrizes e metas de desenvolvimento para os próximos dez anos no município de Foz do Iguaçu está para ser votada na Câmara de Vereadores nos próximos dias. O prefeito eleito, Chico Brasileiro e o vice, Nilton Bobato, estão acompanhando a revisão dos projetos da primeira etapa para dar mais celeridade ao processo. A Câmara precisa aprovar a Lei do Plano Diretor para que as outras etapas possam ser discutidas em audiências públicas com legislativo, universidades, associações e outros segmentos da sociedade.

A segunda etapa do projeto do Plano Diretor envolve a atualização do zoneamento urbano, Lei do Perímetro Urbano e Lei de Parcelamento do Solo, que para o secretário municipal de Planejamento, Elsídio Cavalcante, é uma das etapas mais importantes a ser avaliada. Para este estudo, a cidade foi dividida em 13 regiões e as discussões se baseiam em um comparativo do zoneamento atual com o zoneamento proposto do novo Plano. As revisões da equipe técnica da secretaria também serão enviadas na sequência para análise na Câmara.

“Estamos nos reunindo com o nosso corpo técnico da secretaria do Planejamento para avaliar essa segunda etapa, para já na sequência, enviarmos o pacote de propostas à Câmara. Mas antes disso é importante que os vereadores possam discutir e colocar em votação a primeira etapa, que é a Lei do Plano Diretor, para que tenhamos mais agilidade em todo esse processo. Estamos contando com o apoio do nosso prefeito e do vice, que estão acompanhando as reuniões e se colocando à disposição para revisar conosco todos os detalhes”, disse Elsídio.

De acordo com o vice-prefeito, uma nova reunião será realizada na próxima quarta-feira (17), à tarde, reunindo equipe técnica e vereadores para revisar propostas discutidas em audiências públicas referentes à votação da Lei do Plano Diretor.

A primeira revisão do zoneamento foi realizada nesta sexta-feira (12), no auditório do Horto Municipal onde funciona a Escola de Governo. Estiveram presentes arquitetos e engenheiros da secretaria de Planejamento, o secretário da pasta, Elsídio Cavalcante e o vice-prefeito, Nilton Bobato.

Plano Diretor

O Plano Diretor Municipal de Foz do Iguaçu é o instrumento de planejamento estratégico do desenvolvimento e expansão urbana do Município e de referência obrigatória dos agentes públicos e privados que atuam na produção e gestão da cidade. Deve ser atualizado de dez em dez anos e aplicado em toda extensão do Município, beneficiando a população com novos projetos de mobilidade urbana, saúde, educação e de áreas de progresso da política urbana.

Este Plano está fundamentado nas determinações dispostas no art. 182, da Constituição Federal, na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade, no Decreto Estadual nº 2.581 de 17 de fevereiro de 2004.

Com PMFI