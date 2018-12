“PLACAS MERCOSUL” COMEÇAM A SER PRODUZIDAS EM FOZ

Locadora IguFoz é uma das primeiras empresas a emplacar frota com novo modelo

O novo padrão de placa Mercosul, exigido no Paraná desde o último dia 17, agora está disponível em Foz do Iguaçu. O serviço, realizado por duas empresas na cidade, começou a ser feito na manhã desta quarta-feira, 26.

Um Chevrolet Ônix, da Locadora IguFoz, foi um dos primeiros veículos da fronteira a ter a novidade. A empresa adquiriu uma nova frota com 10 automóveis e está realizando o emplacamento. “Nós fomos os primeiros de Foz a emplacar com a placa Mercosul. Para o cliente em si, não mudará nada, inclusive, ele continuará não podendo atravessar para o Paraguai e ainda necessitará da Carta Verde para ir à Argentina. O que mudou foram os procedimentos. Anteriormente, passávamos para o despachante e ele cuidava de todo o processo e já pegávamos o carro na concessionária emplacado. Agora, depois de receber a documentação, vamos no local onde é realizado o emplacamento e ele é feito na hora. Logo em seguida, os dados são repassados ao Denatran. O processo ficou mais complicado”, explica o gerente Osnei Souza.

O novo modelo possui quatro letras e três números e é um padrão firmado por um acordo do Mercosul, que promete mais segurança contra clonagens de veículos, já que a nova placa possui elementos como, gravação a laser e QR Code.

Segundo o Ministério das Cidades, a adoção das novas placas será imediata apenas para veículos novos, para carros que peçam transferência de propriedade, de domicílio e alteração de categoria. Mas, elas podem ser implementadas por outros os motoristas que desejarem usar o novo padrão. O novo modelo em Foz está custando R$ 350,00.

(Com ClickFoz)