Piolla será o novo Secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu terá um novo secretário de turismo a partir desta terça, 02. O Ex-superintendente de comunicação social da Itaipu Binacional, o jornalista Gilmar Piolla foi anunciado hoje,01, durante o ato de posse do novo prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, como novo secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos. O anúncio foi feito pelo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Luiz Fernando Vianna.

O ato de posse do novo prefeito e do seu vice, Nilton Bobato, contou com as presenças do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, Gilberto Kassab, do ministro da Saúde, Ricardo Barros, e da vice-governadora do Estado do Paraná, Cida Borghetti, além de outras autoridades locais, estaduais e nacionais.

“Fiz questão de estar presente neste ato de posse para reafirmar o nosso compromisso de renovação da parceria da Itaipu Binacional com a Prefeitura de Foz do Iguaçu”, afirmou Vianna.

“Nosso apoio se traduzirá em ações articuladas e efetivas. Mas também com a liberação de um dos nossos melhores quadros da Itaipu, o Gilmar Piolla, para ser secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos. Ele vai trabalhar em equipe na realização de projetos estruturantes, captação de investimentos privados, empreendedorismo, e outras iniciativas importantes para o desenvolvimento da cidade”, anunciou.

Segundo o diretor-geral da Itaipu, é uma liberação que não implicará em custos para o município e que trará grandes resultados. “O Piolla, que gosta de desafios, vai ser testado ao seu limite a partir de agora. E cumprirá o papel de elo entre as nossas instituições”, afirmou.

A ida de Piolla para a administração municipal foi acertada na última sexta-feira (28), após encontro de Luiz Fernando Vianna com o prefeito eleito Chico Brasileiro e o vice, Nilton Bobato, no gabinete do diretor, no Centro Executivo da Itaipu. Também participaram da reunião o diretor administrativo, Marcos Baumgärtner, e o superintendente de Comunicação Social, David Campos.

Chico Brasileiro afirmou que a “supersecretaria” comandada por Piolla atuará em parceria com as entidades representativas do comércio, da indústria e do turismo e, também, com o Codefoz – Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu. Piolla agradeceu o convite e a confiança e disse que a prioridade da nova pasta será “trabalhar incansavelmente pelo desenvolvimento integrado da cidade”.

Veja o perfil do novo secretário de Foz

Com 23 anos de formação, Piolla é funcionário da Itaipu há 14 anos. Exerceu o cargo de chefe da Assessoria de Comunicação Social da Itaipu por dez anos e sete meses. Antes de entrar na Itaipu, comandou a comunicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e trabalhou ao lado de grandes jornalistas brasileiros, como Ancelmo Gois, Marcos Sá Corrêa e Gilberto Dimenstein.

Piolla entrou na Itaipu Binacional em 2003, acompanhando Jorge Samek, o ex-diretor-geral brasileiro. Assumiu a Comunicação Social em 2006, após a aposentadoria de seu antecessor, o também jornalista Hélio Teixeira, que havia ficado 10 anos e oito meses na função.

Foi responsável pelo fortalecimento da imagem institucional da Itaipu na última década e pela mudança da imagem de Foz do Iguaçu como destino turístico.

Reestruturou a Assessoria de Comunicação Social da Itaipu, que ampliou suas atribuições e passou a incorporar, além de imprensa e relações públicas, as áreas de marketing, publicidade, audiovisual, planejamento e controle e a gestão da política de patrocínios.

“Foram muitos os desafios ao longo desses anos”, diz Piolla. Um dos mais importantes foi a reformulação da identidade visual da empresa, que era de 1973. Outra ação de destaque, realizada em parceria com a Diretoria Técnica, foi a elaboração do projeto de sinalização de segurança da Casa de Força, na área industrial.

Gestão do turismo

Além disso, a Comunicação Social passou a responder pela implantação do novo modelo de atendimento do turismo na Itaipu, no lado brasileiro da usina, com a criação do Complexo Turístico Itaipu, em 2007. Tanto em relação ao turismo quanto à imprensa, o relacionamento com os públicos de interesse foi ampliado.

“Demos maior visibilidade às ações da empresa e do turismo, com foco na geração de mídia espontânea e nas parcerias com os veículos de comunicação”, diz o novo secretário.

Missão ampliada

Foi na gestão de Piolla que Itaipu passou a apoiar mais efetivamente as ações de divulgação, promoção e qualificação do turismo de Foz do Iguaçu, o que exigiu intenso envolvimento dos profissionais da Assessoria de Comunicação Social. A ação articulada com diversos parceiros do trade turístico e entidades governamentais e não governamentais deu origem à Gestão Integrada do Turismo e ao Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu, o Fundo Iguaçu.

A partir daí foram elaboradas diversas ações de promoção da imagem de Foz, tanto nacional como internacionalmente. A campanha para a eleição das Cataratas do Iguaçu como uma das Sete Maravilhas da Natureza, que teve patrocínio da Itaipu, foi o grande destaque. Na época da Copa do Mundo no Brasil, para aumentar a visibilidade da cidade entre os países participantes do torneio, Itaipu assumiu a responsabilidade de apoiar a construção de um Centro de Treinamento de seleções para Foz do Iguaçu, ocupado pela equipe da Coréia do Sul.

Desenvolvimento e infraestrutura

A Comunicação Social da Itaipu também esteve envolvida na concepção do Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu (Codefoz), após os debates realizados durante o seminário “A Foz do Iguaçu no Futuro”. O evento foi uma iniciativa da Itaipu e do Fundo Iguaçu, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu (Acifi) e outros órgãos do município.

Com o Codefoz e o Fundo Iguaçu, a empresa coordenou projetos de estudos de viabilidade e modelagem do edital de concessão do Marco das Três Fronteiras e do Espaço das Américas; de revitalização das praças da Bíblia, da Paz e do Mitre; e também a reforma da Ponte Internacional da Amizade.

Com trabalho voluntário em seis instituições, Piolla se envolveu diretamente e coordenou a elaboração do novo Plano Diretor e dos projetos de engenharia para o desenvolvimento do novo sistema de pistas do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, em parceria do Fundo Iguaçu com a Infraero.

Coordenou também a elaboração dos projetos executivos de engenharia para duplicação da Rodovia das Cataratas (BR-469), no trecho entre o Hotel Carimã e o portão do Parque Nacional do Iguaçu. Projetos já foram doados ao Dnit. E foi responsável ainda pela coordenação dos projetos executivos de engenharia para revitalização da Avenida das Cataratas (entre o Boicy e o trevo de acesso à Ponte Internacional da Amizade) e do viaduto da Avenida Costa e Silva com a BR-277.

A pedido do Codefoz, Itaipu coordenou a elaboração do Masterplan geral do projeto Beira Foz e a revisão do Plano Diretor do município, que estão em tramitação na Câmara Municipal. Itaipu também coordenou o estudo de viabilidade e a modelagem do edital de concessão do Parque Aquático Termal de Itaipulândia, que vem se transformando num importante polo turístico regional.

Calendário de eventos

O esporte e a cultura tiveram papel importante na estratégia de geração de mídia espontânea. Foi assim que Itaipu se envolveu no apoio e organização de eventos como a Meia Maratona das Cataratas, as competições nacionais e internacionais de canoagem slalom e rafting no Canal Itaipu, as provas binacionais de triathlon, o Festival de Turismo das Cataratas, os encontros do Programa Cultivando Água Boa, a Feira Internacional do Livro, as exposições no Ecomuseu e o Natal das Cataratas, dentre outros.

Ainda no esporte, com apoio da Itaipu, a equipe do Foz Cataratas de futebol feminino, idealizada pelo saudoso locutor esportivo Luciano do Valle, foi campeã paranaense, da Copa do Brasil e vice da Libertadores. Piolla também articulou o apoio da Itaipu à organização de eventos nacionais e internacionais de stand-up paddle, slackline, pesca esportiva no Lago, beach soccer no Gramadão, e até mesmo os torneios de arremesso de celular e laptop, e o Festival de Arte e Circo no Gramadão, que geraram muita mídia positiva para a cidade.

Programas sociais

Com apoio da Assessoria de Comunicação Social, Itaipu passou a poiar importantes iniciativas dentro do seu Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente (PPCA). Dessa parceria surgiram projetos que são referência como o Meninos do Lago, Velejar é Preciso, Trilha Jovem e o Viola Lindeira, dentre outros.

