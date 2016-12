PIOLLA CONFIRMA PRÉ-CANDIDATURA A PREFEITO DE FOZ DO IGUAÇU

O jornalista Gilmar Piolla (PV) confirmou nesta terça-feira (27), a pré-candidatura a prefeito de Foz do Iguaçu. “Ser prefeito de Foz é um sonho que realizarei um dia. Não sei se agora. Sinto-me preparado. Tenho experiência como gestor público. Conheço os problemas e as soluções. Conto com uma rede de relacionamentos no governo estadual e no governo federal para construir boas parcerias“, disse.

Piolla adiantou que tem recebido muitas manifestações de apoio e o reconhecimento da “maioria dos iguaçuenses“, mas que só será candidato de fato com algumas condições. “Primeira: ter o apoio do deputado Chico Brasileiro (PSD), de Paulo Mac Donald (PDT) e desde que o Phelipe Mansur (Rede) concorde em ser meu vice“.