Pica-Pau vem a Foz do Iguaçu e visitará as Cataratas

Para promover o longa Pica-Pau, o icônico personagem dos desenhos animados virá a Foz do Iguaçu no dia 25 de setembro. O pássaro mais famoso das animações visitará as Cataratas do Iguaçu, antes ele passará pelo Jardim Botânico e o Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, no dia 22.

A tour do Pica-Pau vai passar por outras seis cidades brasileiras – Manaus, Olinda, Salvador, Brasilia, Rio de Janeiro, São Paulo – sempre nos principais cartões postais das respectivas cidade.

O longa Pica-Pau, produzido pelos estúdios Universal tem direção de Alex Zamm, de “Os Batutinhas: Uma Nova Aventura”.

O longa resgata o personagem mesclando live action e tecnologia CGI. Criado por Walter Lantz em 1940, o personagem é protagonista de 166 episódios animados que já foram transmitidos em mais de 155 países e em 105 idiomas diferentes.

Além dos desenhos – atualmente exibidos pelo Cartoon Network e Boomerang – Pica-Pau possui uma área dedicada no resort da Universal na Flórida (EUA) e faz participações especiais em atrações nos parques em Hollywood e no Japão.

No filme, os atores Thaila Ayala e Timothy Omundson interpretam o casal Vanessa e Lance Walters – os novos alvos do traiçoeiro Pica-Pau na história. A estreia está marcada para 5 de outubro nos cinemas brasileiros.