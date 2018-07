PF VAI INAUGURAR POSTO EXTERNO PARA EMISSÃO DE PASSAPORTES E ATENDIMENTOS A ESTRANGEIROS EM FOZ DO IGUAÇU

A Polícia Federal vai inaugurar na próxima terça-feira (31), às 15h, seu mais novo Posto de Emissão de Passaportes e atendimentos a estrangeiros no Paraná, localizado no piso L, do Shopping Catuaí Palladium, nesta cidade. No entanto, o atendimento para solicitação e retirada de passaportes, além de outros procedimentos a estrangeiros serão disponibilizados aos interessados já na segunda-feira (30), a partir das 8h.

Antes o atendimento/agendamento para o Setor de Passaportes era das 8h30 às 12h e das 13h às 16h, num total de 6 horas e 30 minutos. O novo horário passará das 8h às 19h30, totalizando 11horas e 30 minuntos, sem parada para o almoço, representando um incremento da ordem de 80% no tempo de atendimento.

O atendimento era feito por cinco servidores e passará a ser feito por oito funcionários divididos em duas turmas, possibilitando que a agenda disponível passe dos trinta dias para menos de vinte.

Atualmente são emitidos cerca de 40 passaportes por dia e, com a mudança, passará a expedir mais de 70, em função de reajustes no atendimento e jornada de trabalho dos servidores. O passaporte será o do tipo comum com 10 anos de validade.

Proporcionalmente, há uma perspectiva de aumento de aproximadamente 80% da capacidade de produção em relação ao cenário atual. A solicitação do passaporte tem início no cadastramento do interessado no sistema da PF na internet, segue com o pagamento de guia GRU em agências do Banco do Brasil e no agendamento eletrônico no site para apresentação de documentação e identificação do requerente.

A retirada do passaporte pode ser feita sem hora marcada, no mesmo posto onde foi feita a solicitação, após seis dias úteis, até as 19h. Em relação ao atendimento aos estrangeiros, a perspectiva é passar dos 65 atendimentos atuais para cerca de 120 atendimentos gerais diários, entre instrução e formalização dos processos, já que o horário foi ampliado. Antes era das 8h às 15h e passará das 8h às 17h um aumento em cerca de 30% de tempo.

O Setor de Registro de Estrangeiros contava com seis servidores e passará a ter oito. A agenda disponível que era de 25 dias, poderá chegar a 15 dias em média. Exceto os processos de Solicitação de Refúgio todos os outros procedimentos envolvendo estrangeiros serão realizados no novo Posto.

A Solicitação de Refúgio continuará a ser feita na Delegacia, situada na Av. Paraná, tendo em vista obedecer a um rito específico, onde há a necessidade de preenchimento de formulários e consultas a sistemas eletrônicos diversos dos instalados no shopping.

Espera-se uma diminuição substancial no tempo de processamento dos procedimentos, em razão da reformulação no sistema de Registro de Estrangeiros.

O atendimento aos solicitantes de passaportes será das 8h às 19h30. Para os estrangeiros será das 8h às 17h.

Todas as informações referentes à solicitação de passaportes, como a lista de documentos necessários, o acesso ao formulário para cadastramento e ao agendamento estão no site da PF.

(Com Paraná Portal)