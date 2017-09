PF reprime o comércio ilegal de receptores de TV via satélite

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou nesta terça-feira (19) a Operação Satelles, com o objetivo de reprimir o comércio e operação de receptores de TV via satélite. Participam da operação mais de 70 policiais federais, além de servidores da Receita Federal e fiscais da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações).

Estão sendo cumpridos 4 mandados de prisão preventiva, 3 de prisão temporária e 5 conduções coercitivas, além de 10 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre. Também foi determinado o sequestro de 13 imóveis e 7 veículos (patrimônio avaliado em cerca de R$ 4 milhões) e o bloqueio das contas bancárias e aplicações financeiras vinculadas aos investigados. A Justiça Federal também determinou o congelamento dos domínios de internet utilizados pelos investigados e sites usados para a comercialização, em todo o Brasil, dos produtos eletrônicos contrabandeados.

Os grupos criminosos investigados – dois deles baseados em Porto Alegre e um terceiro em Ciudad del Este, no Paraguai – foram responsáveis pela comercialização, em todo o território nacional, de mais de 90 mil receptores nos últimos cinco anos. Nesse mesmo período, esses grupos movimentaram mais de R$ 35 milhões de origem ilícita em contas bancárias pessoais e de terceiros.

Os envolvidos responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de contrabando e descaminho, lavagem de dinheiro e ocultação de bens, associação criminosa, estelionato (fraudes para obtenção irregular de acessos a sinais televisivos pagos), além de sonegação fiscal.