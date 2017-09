PF combate tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal deflagrou nesta manhã (14) a Operação Cone Sul, com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada em tráfico internacional de drogas.

Estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, seis mandados de prisão preventiva e cinco mandados de condução coercitiva, além do sequestro de 23 bens e bloqueio de contas bancárias de cinco investigados. As ações são realizadas nas cidades de Pelotas (RS), Foz do Iguaçu (PR), Cascavel (PR) e Antônio João (MS).

As investigações começaram em fevereiro deste ano, quando a PF apreendeu 870 quilos de maconha em Arroio Grande (RS). No decorrer das investigações, também foram apreendidos 27 quilos de cocaína. O grupo adquiria maconha e cocaína no Paraguai e fazia a distribuição dessas drogas no Uruguai.

Com Massa News